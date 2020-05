Politie op zoek naar eigenaar achtergelaten vouwwagen in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • De politie is op zoek naar de eigenaar van een achtergelaten vouwwagen in Nieuwpoort.

De vouwwagen werd aangetroffen in Nieuwpoort bij de kerk. Op 7 mei heeft handhaving al een waarschuwing geplaatst op de vouwwagen, maar deze is tot op heden nog niet opgehaald. Over veertien dagen zal deze vouwwagen worden vernietigd. De vouwwagen staat momenteel in Groot-Ammers op de Nijverheidsstraat 15 tegenover de gemeentewerf. Contact opnemen met de politie kan via 0900-8844.