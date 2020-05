‘BOA’s gaan niet handhaven met de centimeter in de hand’

ALBLASSERWAARD • De handhaving van de nieuwe coronamaatregelen wordt toegespitst op excessen. Dit laat Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid weten in de wekelijkse persconferentie.

“De BOA’s gaan niet met een centimeter langs de terrassen om alles na te meten. Branches moeten de zaken zelf reguleren, we vragen iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen”, aldus Wouter Kolff, voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

“Hoe meer regels er komen, hoe meer uitzonderingen er zijn, hoe lastiger het is om alles te handhaven. Het kan ook niet zo zijn dat naleving van de regels afhankelijk is van handhaving.”

Horizontaal toezicht

De Veiligheidsregio kiest voor wat ze noemen ‘horizontaal toezicht’. Branches die goed georganiseerd zijn, krijgen minder controle. Branches die zich slecht organiseren en voorbereiden, krijgen vaker controle. “We houden het in de gaten en handhaven op de excessen. Het kan niet anders. In de praktijk merk ik dat veel branches en winkels er zelf over nadenken en maatregelen treffen. Zoals de kappers die zich nu al hebben voorbereid.”

Nieuwe noodverordening

Aanstaande maandag stelt de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid een nieuwe noodverordening op met daarin de nieuwe regels verwerkt. Maandag wordt ook het besluit over recreatief nachtverblijf heroverwogen, al blijft het verbod op gemeenschappelijk gebruik van sanitair sowieso van kracht.

Eigen verantwoording

Kolff benadrukt daarbij dat de maatregelen er niet zijn om mensen te pesten, maar om de gezondheid van een ieder zo veel mogelijk te waarborgen. Hij roept mensen op zich aan de regels te houden.

Overgangsfase

“We zitten in een overgangsfase. De eerste piek hebben we goed weten in te drukken. Nu gaan we naar de fase waarin we met het virus moeten leren leven. Dat roept ongelofelijk veel vragen op. Het is een zoektocht die we met elkaar moeten aangaan om het zo goed mogelijk te doen. Als iedereen in de geest van de maatregelen handelt, dan kunnen we door naar de volgende stap. Als iedereen denkt ‘de beer is los, we mogen alles weer’, dan zullen we terug moeten. We zijn met elkaar verantwoordelijk of we de volgende stap kunnen zetten.”