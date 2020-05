Rivas gaat proef doen met versoepeling bezoekregeling

ALBLASSERWAARD • Op één zorglocatie van Rivas wordt de bezoekregeling komende week versoepeld. Om welke locatie het gaat, maakt Rivas later op de dag bekend.

De versoepeling van de bezoekregels betreft een pilot. Dit is door Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid besloten na overleg met de zorginstellingen in de regio. De wijze waarop de regeling wordt versoepeld is nog niet bekend.

Besmettingen

Op dit moment is er op slechts een klein aantal zorglocaties sprake van meer dan twee besmettingen met het coronavirus, zo laat Karel van Hengel, directeur van de GGD, weten tijdens de persconferentie van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

De verpleeg- en verzorgsector in de veiligheidsregio bestaat uit 71 locaties. Er zijn vijftien locaties met twee of meer besmettingen, hier zitten ook grote locaties bij. In de gehandicaptenzorg zijn er van zestien instellingen met in totaal 185 locaties drie locaties met meer dan twee besmettingen.