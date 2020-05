‘Mensen houden zich goed aan de regels’

ALBLASSERWAARD • Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is positief over de wijze waarop inwoners van de regio de coronaregels naleven. Er waren in de periode 29 april tot 6 mei minder incidenten.

Er zijn in de regio negentien bekeuringen uitgedeeld en 212 waarschuwingen, waarvan de helft aan minderjarigen. “Er waren minder bewuste overtredingen. Iedereen probeert zich goed te houden aan de 1,5-meter-regel”, aldus voorzitter Wouter Kolff, voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, tijdens de wekelijkse persconferentie.

Wel waren er op 2 mei samenscholingen in Gorinchem en de Alblasserwaard, waaronder twee feesten in de Alblasserwaard. In Alblasserdam moest een wijkagent in actie komen omdat er een buurtbarbecue met meer dan dertig personen wed gehouden.