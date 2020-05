Beste lezer... (deel 3)

Beste lezer,

Zoveel adressen, zoveel brievenbussen. Modern, klassiek, vintage. Kleurrijk ook. De diversiteit staat synoniem voor alle mensen die achter deze brievenbussen schuil gaan. Want of je nu alleen woont, samen of als gezin, met of zonder huisdier, in een flat of in een villa: we hebben allemaal ons verhaal.

Als regionale krant tekenen wij deze verhalen graag op, om ze vervolgens met u te delen. Wij zijn er voor de lokale ondernemer, voor de vrijwilliger bij sportclub en kerk, voor de gemeentepolitiek, voor het plaatselijke koor, voor de organisatie van al die mooie evenementen. Jullie verhalen vormen de basis van onze uitgaven.

We zijn dankbaar en trots dat onze krant gewaardeerd en goed gelezen wordt. Maar helaas staat de verspreiding van Het Kontakt door de coronacrisis onder druk. Daarom doen wij een beroep op u. Met een eenmalige vrijwillige bijdrage van onze lezers hopen wij de gratis huis-aan-huis verspreiding in stand te kunnen houden. Want.... Alleen Samen bereiken we lokaal meer!

Via de link https://www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/pagina/bijdrage kunt u kiezen voor een eenmalige bijdrage van 15, 25 of 35 euro, of u vult een bedrag in naar eigen keuze. Elke bijdrage, klein of groot, wordt gewaardeerd.

Ook is het mogelijk een bedrag te storten op NL 22 ABNA 0439 9100 05 t.n.v. Kontakt Mediapartners.