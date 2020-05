Koninklijke onderscheiding voor Bram Bongers uit Hoornaar

HOORNAAR • Burgemeester Theo Segers bracht woensdag een verrassingsbezoek aan Bram Bongers uit Hoornaar. Als gedecoreerde in de vgemeente Molenlanden krijgt hij tijdens dit bezoek te horen dat hij koninklijk is onderscheiden.

De burgemeester koos er bewust voor om dit persoonlijk te vertellen. Vanzelfsprekend op gepaste afstand. Omdat de daadwerkelijke uitreiking van de koninklijke onderscheidingen niet op de Bijzondere Gelegenheid kan plaatsvinden, wordt gezocht naar één landelijk moment waarop dat alsnog kan gebeuren. Zodat de uitreiking kan plaatsvinden in het bijzijn van familie, vrienden en collega's van de gedecoreerden. Wanneer dit is, is mede afhankelijk van het verloop van het coronavirus.