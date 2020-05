'Coronacijfers' Vijfheerenlanden en West Betuwe blijven vrijwel gelijk

VIJFHEERENLANDEN/ WEST BETUWE • De meest recente cijfers van het RIVM rondom het coronavirus laten woensdag voor zowel de gemeente Vijfheerenlanden als de gemeente West Betuwe slechts een kleine wijziging zien.

In de gemeente Vijfheerenlanden is het aantal meldingen van mensen met corona woensdag iets gestegen. Voor de gemeente West Betuwe bleven alle cijfers hetzelfde als gisteren.

Volgens de nieuwste RIVM cijfers blijkt woensdag dat er 31 inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden in het ziekenhuis zijn opgenomen met het COVID-19 virus. Inmiddels zijn er in de gemeente Vijfheerenlanden 221 meldingen van mensen die coronaklachten hebben, drie meer dan gisteren. 36 inwoners zijn aan de gevolgen van het virus overleden.

Van de gemeente West Betuwe liggen volgens de meest recente cijfers 42 inwoners in het ziekenhuis met corona. Er zijn 166 meldingen en 25 inwoners zijn aan de gevolgen van COVID-19 overleden.

Landelijk zijn er in Nederland 27 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 36 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 41.319 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Meer informatie: www.rivm.nl.