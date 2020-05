Wim van Beuzekom brengt lopend, rennend en fietsend vrijheidsvuur naar Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Wim van Beuzekom uit Nieuwpoort leverde in de nacht van maandag op dinsdag een bijzondere prestatie. Deels rennend, deels lopend en deels fietsend legde hij de route af van Wageningen naar zijn woonplaats.

Bij Hotel de Wereld in Wageningen ging hij van start om op deze bijzondere manier het daar ontstoken vrijheidsvuur naar Nieuwpoort te brengen. 'In deze moeizame tijd van veel beperkingen is leven in vrijheid en vrede en voor mij persoonlijk het er bij stilstaan niet genoeg', vertelde hij vooraf via Facebook.

Bij zijn woning ontstak hij op de ochtend van Bevrijdingsdag een vrijheidsvuur. Inwoners konden daar vervolgens terecht om zelf hun 'vrijheidsvlammetje aan te komen steken. 'Kramp, kou, leeg, maar voldaan!', laat hij achteraf weten. 'Wat een stilte en wat een emotie. Vrijheid, laten we dat met elkaar nooit vergeten.'