REGIO • Een kunststof isolatiemateriaal dat gemaakt wordt van aardolie, dat is EPS. Of piepschuim. Of tempex. Dit materiaal heeft namelijk drie verschillende namen, maar is toch precies hetzelfde. Je kunt het tempex EPS gebruiken voor een aantal doeleinden. De afkorting EPS staat overigens voor Expanded Poly-Styrene, wat een Engelse term is. Wij Nederlanders prefereren het om het isolatiemateriaal gewoon tempex of piepschuim te noemen, al is dit wel enigszins ouderwets.

In welke vormen is tempex verkrijgbaar?

e kunt EPS in een aantal vormen krijgen. Zo kan het geleverd worden in korrels, oftewel parels, maar ook in chips. Daarnaast heb je ook tempex platen die je aan zou kunnen schaffen. Mocht je de kruipruimte willen isoleren dan zijn de platen geschikt, al kun je dan ook zeker kiezen voor de chips. Iedere kubieke meter van het piepschuim bevat circa 10 miljoen parels. Deze bollotjes hebben stuk voor stuk 3 duizend gesloten cellen die gevuld zijn met lucht. EPS bestaat qua volume uit maar liefst 98 procent lucht, met ook nog 2 procent polystyreen.

Isolatiewaarde

Doordat het piepschuim met name bestaat uit lucht is het een zeer licht isolatiemateriaal. Toch heeft wel een zeer hoge isolatie waarde. Dit is al helemaal het geval als je EPS gaat vergelijken met andere materialen die gebruikt worden voor het isoleren van bijvoorbeeld een gietvloer. Dit zorgt ervoor dat je veel minder nodig hebt van tempex. Bovendien zal het piepschuim niet aangetast worden door vocht en waterdamp. Wel is het behoorlijk brandbaar, maar dit probleem wordt opgelost door het toevoegen van een brandvertragend middel.

Doe het zelf

Je kunt zelf relatief eenvoudig piepschuim plaatsen ter isolatie. Dit is ook het geval als je de platen aanschaft. Deze kunnen namelijk makkelijk gesneden of gebroken worden, terwijl je het ook kunt lijmen. Wel moet je het piepschuim verplicht afwerken met bijvoorbeeld gipsplaten, dit is vanwege de brandveiligheid. De chips of korrels kunnen dus met name gebruikt worden voor het isoleren van de kruipruimte. Dit is heel gemakkelijk te doen. Je hoeft namelijk alleen maar de korrels over de bodem te verspreiden. Een laag van circa 30 centimeter zal hierbij voldoende zijn.