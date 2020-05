Authentieke bevrijdingsvlag wappert in Leerbroek

LEERBROEK • Aan de Middelkoop in Leerbroek wapperde op 4 en 5 mei trots de 75 jaar oude vlag, een familie erfstuk.

Deze vlag is met de bevrijding in 1945 gemaakt door Betje Bos-van Gent uit Oosterwijk. Vanwege de schaarste net na de oorlog, waren er weinig materialen voorhanden, men gebruikte wat men had: voor het blauw is de stof van oude overalls gebruikt, er is zelfs nog te zien waar de zak gezeten heeft.

Het wit is uit oude stukken laken samengesteld, zie de naden op de foto.

Van de rode stof is niet bekend waarvan deze afkomstig is.

Momenteel is de vlag dus, drie generaties verder, in het bezit van de familie Bos in Leerbroek, waar hij alleen op 4 en 5 mei aan de gerestaureerde antieke vlaggenmast wappert.

Omdat deze vlag eigenlijk een museumstuk is, en behoorlijk kwetsbaar, wordt hij op 5 mei, na zonsondergang weer veilig opgeborgen. Tot hij ons volgend jaar weer trots aan onze vrijheid mag herinneren.

Tekst: Ard Bos