Dodenherdenking Molenlanden met trompetgeschal vanaf de kerktorens

STREEFKERK - Met trompetgeschal vanaf diverse kerktorens, bordessen en bruggen in de gemeente Molenlanden werd maandagavond invulling gegeven aan de dodenherdenking.

Vanwege het coronavirus kon de dodenherdenking niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. Daarom is het initiatief genomen om vanaf diverse kerktorens en markante plaatsen binnen de gemeente de taptoe te spelen. De verschillende muziekverenigingen uit de regio gaven hier gehoor aan.



Dodenherdenking vanaf de kerktoren in Streefkerk. pic.twitter.com/ImDNiEexUc — Het Kontakt Al'waard (@KontaktAlblas) May 4, 2020



In Streefkerk beklom de familie Sparreboom de toren om gezamenlijk enkele muziekstukken te spelen. De familie blies de taptoe, speelde het Wilhelmus en We'll meet again. Vanuit diverse tuinen in de omgeving luisterden mensen mee, terwijl over de vlaggen half stok wapperden.





Bekijk hier de video van de taptoe vanaf de kerktoren:

https://twitter.com/KontaktAlblas/status/1257377403720040455?s=20