Bevrijdingsvuur ontstoken op rotonde Graafland in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Op de rotonde in het Graafland in Groot-Ammers werd maandagavond om 21.00 uur een bevrijdingsvuur ontstoken.

Het was de bedoeling om dit jaar feestweek met straatverlichting te vieren in Groot-Ammers. De Graaflandse Buurtvereniging was in januari met man en macht begonnen om de bestaande verlichtingspalen te pimpen naar het thema 75 jaar bevrijding en de leden integreerden de bevrijdingsfakkel van het 4 en 5 mei comité in de bestaande verlichting.

Tevens werden foto's van boerderijen/woningen uit de oorlogsjaren opgezocht uit fotoboeken gehaald. Deze foto's wilde de vereniging vergroten tot bouwhekformaat en deze bij het betreffende huis plaatsen en verlichten.

Bevrijdingsfakkel

Tot slot was het de bedoeling om op de rotonde van het Graafland een grote bevrijdingsfakkel te plaatsen met daar bovenop een grote schaal met het Vrijheidsvuur. Vanwege de coronamaatregelen gingen deze plannen niet door.

'Maar de bevrijdingsfakkel heeft zoveel waarde voor de actieve Graaflanders. Hoe kunnen we nu 75 jaar vrijheid zomaar voorbij laten gaan?', zo laat de buurtvereniging weten. 'Onze vrijheid die voor zoveel mensen het leven heeft gekost. De fakkel is een eerbetoon aan alle oorlogsslachtoffers. Daarom hebben we toch besloten de bevrijdingsfakkel op de rotonde te plaatsen en het vrijheidsvuur te ontsteken. Op deze manier willen we het Vrijheidsvuur doorgeven.'

Video

Via www.vrijheidsvuur.nl is een video opgenomen. 'Deze video willen we daarna, samen met een persoonlijk bericht, downloaden en posten op social media. Tag daarin een vriend of vriendin en vraag hun om ook het Vrijheidsvuur door te geven.'