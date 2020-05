De weg naar de vrijheid: herinneringen van een jongen uit Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Teus Korporaal, oud-inwoner van Groot-Ammers, zette voor Het Kontakt zijn herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding op schrift.

De groep mensen die de Tweede Wereldoorlog bewust heeft meegemaakt en er nog over kan vertellen wordt elk jaar kleiner. De afgelopen dagen is er veel uit mijn diepste bewustzijn naar boven gekomen. Na rangschikking en ordening is er een verhaal ontstaan. Het is weliswaar mijn verhaal, maar het lijkt me dat ook anderen wel even met me terug willen naar die tijd. Misschien uit nieuwsgierigheid, misschien uit interesse wat zo'n jongen uit Groot-Ammers allemaal meemaakte.

We woonden op de Uitbreiding of het Hogeland, zoals de Ammersen het noemden. De officiële naam was Burgemeester Fortuynplein. Destijds een nieuwe woonwijk die eind jaren twintig en in de dertiger jaren gestalte kreeg. Centraal het plein waar op zaterdagmorgen de kaasmarkt werd gehouden en waar we als kinderen speelden, voetbalden, vliegerden en noem maar op.

Bombardement

Mijn vroegste herinnering is het bombardement op Rotterdam op 14 mei. Toen de vliegtuigen overkwamen zaten we bij de buren in de kelder. Als kind had je amper een idee wat er gebeurde. Dat werd anders toen mijn vader me 's avonds in het donker (ik mocht langer opblijven) meenam naar de Molenkade en mij liet zien dat in het westen de lucht helemaal rood was. Rotterdam brandde. Nu is het gewoon dat 's avonds en 's nachts altijd licht aan de horizon te zien is. Toen was dat een bijzonderheid van de eerste orde.

Inmiddels waren er ook al grote groepen evacués uit Veenendaal en Wageningen op Ammers aangekomen. Zij kwamen naar veiliger streken in verband met de strijd bij de Grebbeberg. Als dank kwam er later een bank die lang in het plantsoen heeft gestaan en nu op het plein van de oude openbare lagere school staat. In de annalen is te vinden dat de bank op 11 oktober 1941 als dank door de Veenendalers aan de bevolking van Groot-Ammers werd geschonken. Op Ammers is het gewoon 'De Bank' en dan weet ieder wat hij of zij bedoelt.

Bleskensgraaf

Eerder waren op 11 mei Alblasserdam en op zondagmorgen 12 mei Bleskensgraaf al gebombardeerd. Achter op de fiets bij mijn vader zijn we een week later met een paar broers van mijn moeder uit Streefkerk in de Grèèf gaan kijken. Wat een indruk heeft dat als vijfjarig knaapje op me gemaakt. Bijzonder dat dat zo op mijn netvlies is blijven staan.

De eerste jaren merkten we als kinderen niet zoveel van de oorlog. Alleen moest er 's avonds verduisterd worden. De blinden gingen dicht en voor de bovenramen kwam een houten schot dat aan de kamerzijde beplakt was met behang. Als kinderen waren we gek op de lichtgevende Winterhulpspeldjes. Wisten wij veel dat de Winterhulp door de bezetters opgezet was!

Gelkenes

Begin oktober 1941 vielen er in het land achter de boerderij van Maarten Slob in Gelkenes bommen. Samen met mijn vader gingen we kijken hoe groot de gaten waren. De oorlog was iets spannends! In het voorjaar van 1942 verandert er thuis nogal wat. Mijn vader gaat met tbc naar een sanatorium in Renkum en zelf ga ik als bijna zevenjarige op 1 april naar de christelijke school in Gelkenes.

Een kleuterschool was er niet. Alles was nieuw. Ineens in een klas met kinderen uit Graafland, Achterland en Gelkenes die je niet kende. Je wereld werd opeens groter. Van de eerste paar jaar op school is wel het een ander bijgebleven. Wanneer er vliegtuigen overkwamen die op de Lek op schepen schoten was de afspraak dat wanneer de meester met zijn liniaal op de lessenaar tikte we als de bliksem onder de bank moesten kruipen.

Vreemde namen

Wat ook opviel was dat er soms ineens vreemde kinderen in de klas kwamen met namen die wij niet kenden: Daniël, Schilo. Joodse kinderen, die in gezinnen waren ondergedoken zaten bij ons gewoon op school. Met Schilo uit Amsterdam ben ik lang bevriend geweest.

In 1943 komt mijn vader terug uit het sanatorium en hervat zijn werk bij Grossierderij Den Oudsten. Onze buurman is inmiddels tewerkgesteld in Duitsland. Duitsers zijn er nauwelijks op het dorp te zien. Inmiddels is wel de klok uit de toren gehaald.

Garages

In 1944 komt alles op zijn kop te staan. In het voorjaar komen verschillende families uit het onderwater gezette deel van de Hoeksewaard naar Ammers. Enkele families vinden onderdak in de garages van Gijs van As die aan de oostzijde van het plein staan (waar nu de Rabobank staat). Binnenin worden schotten geplaatst zodat elke familie een eigen ruimte heeft.

In de schuin tegenover gelegen pastorie vestigt zich de Ortskommandant. In de tuin van de pastorie staat een grote notenboom. Als kinderen kropen we onder de heg door om noten te pikken. Nu durfden we niet meer omdat de Duitser een grote nijdige hond had. Inmiddels zijn er ook Duitsers op het dorp gekomen. In de schuur tegenover het café van Gijs van As boven aan de Kerkstoep worden hun paarden gestald. Voor ons kinderen werd het alleen maar interessanter. We mochten er tussen de paarden lopen en van de Duitsers kregen we zelfs vreemde luicifermerken.

Hongerwinter

Toen kwam wat we later de hongerwinter zouden noemen. Elke week was er een (zogenaamde) noodslachting. De ene week de letters A t/m K en de andere week de letters L t/m Z. Dirk den Besten kwam dat omroepen. Ik moest in Graafland dan bij de noodslachtplaats onze portie ophalen. Jaren heeft het gebouwtje met het kleine raampje aan de voorzijde er nog gestaan. Zo bleef bij mij de herinnering.

Ook hadden we allemaal een boer toegewezen gekregen waar we een paar keer per week melk konden halen. Voor schooltijd was dat ook mijn werk met het blauw emaille kannetje. Ik moest naar Opperstok naar de familie Romeijn naast schilder Piet van Donk op de dijk. Een andere taak die ik had was om bonnen te ruilen. In verband met zijn gezondheid kreeg mijn vader extra bonnen voor levensmiddelen. Een van mijn taken was om de tabaksbonnen zaterdagmiddag op de fiets bij manufacturier Versluis op de Vuilendam te gaan ruilen tegen textielbonnen.

Bezems

Mijn vader was een handelaar en die ruilde borstels, bezems, vegers en dergelijke die hij uit Rotterdam betrok, voor eten. Een tuin hadden we niet. Ook ging hij met buurman Gerrit van Dieren stroom op met een roeiboot naar Hagestein om aardappelen te halen/kopen/ruilen en stroom af weer terug. Stel je voor, ruim dertig kilometer heen en dertig kilometer terug en dat alles op één dag. Dat was niet ongevaarlijk omdat er regelmatig door vliegtuigen op schepen e.d. werd geschoten.

We wisten ongeveer de tijden en wachtten met de buurjongen en buurmeisje op de kop van de haven op hun terugkomst. Aan de haven meerden ook sleepboten af om vette kolen voor wat dan ook te ruilen. Aan alles was gebrek. Soms gebeurde het dat wanneer de sleepbootbemanning hun spullen binnen hadden ze gewoon vertrokken, iedereen zonder kolen achterlatend.

Kerstrapport

Eén van de dingen die ook is bijgebleven zijn de roepende mensen die op schepen naar Duitsland werden getransporteerd. Inmiddels was het zover dat wij geen school meer hadden, want er waren geen kolen. Mijn kerstrapport van 1944 is een blanco strook. Nu is iedereen in rep en roer dat de kinderen door het coronacrisis geen les krijgen en een achterstand zullen oplopen. Wij waren gewoon vrij en er is geen blijvende schade ontstaan!

Er moest in het gezin wel moeite worden gedaan voor eten, maar echt honger was er niet. Dit was anders dan in de grote stad. Dagelijks passeerden er mensen uit Rotterdam met handkarren, oude kinderwagens en dergelijke om voedsel te zien te bemachtigen achter Gorkum in Haaften en Herwijnen. Wanneer ze terugkwamen duwden wij als jongens die mensen met de handkar de Kerkstoep op.

Gaarkeuken

In het verenigingsgebouw op het Hogeland was een gaarkeuken voor die mensen en zelfs een geïmproviseerde noodherberg om te overnachten. Die stromen mensen hadden veel impact op ons.

Op zaterdagavond 2 december vallen er bommen op een rijtje huizen tussen de Kerkstoep en de Havenstoep. Er zijn drie doden en één gewonde te betreuren. Nu staat op die plek het huis waar Jan Kees Mourik gewoond heeft en het kantoor van het bedrijf gevestigd was. De gevelsteen in het huis verwijst naar het bombardement: de Phoenix die uit de as herrijst. Als kinderen waren we ook gek de rolletjes zilverpapier, die door de geallieerden met duizenden uit vliegtuigen werden gegooid om de Duitse radar te verstoren.

Kattenkwaad

Veel werd ons als kinderen niet gezegd. Ondanks alle zorgen van onze ouders gingen we onze gang met het uithalen van nesten en ander kattenkwaad. Toen was er de bevrijding. Daar kan ik me niet veel van herinneren. Gek eigenlijk. Het enige wat me bijgebleven is dat op het schoolplein voor ons huis de meisjes die op een de een of andere manier sympathie voor de Duitsers hadden gehad door de mannen van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) in hun blauwe overalls werden kaalgeschoren. Dat is wel weer blijven hangen.

Dan is er maandag 7 mei 1945 de bevrijdingssamenkomst in de kerk. Ds T. H. Oostenbrug houdt een preek en burgemeester J. Brouwers spreekt de Ammerse inwoners toe. Joh. Kars, die een winkel had op Schoonhovense Veer, spreekt namens de groep die de onderduikers hielp onderbrengen en andere ondergrondse activiteiten deed. Tenslotte is er een dankwoord van Jozef Hes namens zijn Joodse geloofsgenoten. Hij was een paar jaar ondergedoken bij meester De Groot.

Bazuingeklank

De bijeenkomst wordt begonnen met het zingen van Psalm 150:2: Looft God, met bazuingeklank/ Geeft Hem eer, bewijst Hem dank/ Looft Hem, met de harp en luit/ Looft Hem met de trom en fluit/ Looft Hem, op Uw blijde snaren/Laat zich 't orgel overal/Bij het juichend vreugdgeschal/Tot des Heeren glorie, paren. Die samenkomst is een gebeuren geweest dat ik als tienjarige nooit meer vergeten ben.

De Ammerse drukkerij Lagendijk heeft destijds alle toespraken in een boekje samengevat. Tevens staat er een chronologisch overzicht in wat er in de oorlogsjaren op het dorp is gebeurd. Nu 75 jaar later is het een historisch document. Feitelijk zou er iemand moeten opstaan om deze imponerende toespraken nog eens integraal te laten uitspreken of het boekje te laten herdrukken zodat we ons realiseren wat vrijheid is. Wie neemt het initiatief?

Teus Korporaal, geboren 21 april 1935 in Groot-Ammers