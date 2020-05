ALBLASSERWAARD • Til Talk is een nieuwe serie blogs, waarin de Tilgroep de vele mooie en bijzondere kanten van trouwen laat zien. Van tips over waar je op moet letten, interviews met onder anderen een fotograaf, een bijzondere ambtenaar van de burgerlijke stand tot leuke weetjes over de invulling van je bruiloft, het komt allemaal aan bod. In de centrale hal van De Til hangt het vol met foto's bruidsparen. Het is niet alleen een herinnering aan hun bruiloft bij De Til Groep, maar het laat ook zien hoe belangrijk een trouwfotograaf als onderdeel van de bruiloft is. Wij vroegen de ervaren Alblasserwaardse trouwfotografe Josje Blokland naar haar ervaringen en tips.

Kies niet voor de standaardfoto, maar ga voorafgaand aan de fotoshoot tijdens jullie bruiloft zelf op zoek naar waar jullie het beste bij voelen. Dat advies geef ik altijd mee. Ik zie het vaak genoeg gebeuren: bruidsparen die de keuze maken voor standaardfoto's, waar ze zich eigenlijk helemaal niet in thuisvoelen. Hun eigen leefstijl past dan niet bij de omgeving en/of de manier waarop de foto's gemaakt worden. Dan krijg je gedwongen foto's en dat is zo zonde.

Ga vooraf op zoek naar welke stijl bij je past en welke fotograaf daar het meest geschikt voor is. Sommigen houden van formeel en zijn dat in het dagelijks leven ook; anderen zijn nonchalanter, steken bij wijze van spreken tijdens de shoot gewoon een sjekkie op. Laat dat in je fotoshoot gewoon terugkomen. Het zorgt ervoor dat het echt jouw foto's worden die passen bij wie je bent. Je kunt op de site van een fotograaf kijken, maar vaak merk je tijdens een gesprek beter of het wel of niet klikt.

Ontspannen

Het gaat zoveel beter als een bruidspaar ontspannen is. Een goede voorbereiding scheelt daarbij een hoop. Bij locaties merk ik dat er ook daarbij vaak voor de klassieke plekken wordt gekozen. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Vaak vraag ik: als jullie gaan wandelen, waar gaan jullie dan heen? Dat zijn vaak plekken die ze mooi vinden, waar ze zich op hun gemak voelen. En het hoeft ook helemaal niet groot of indrukwekkend te zijn. Een tijdje geleden heb ik in een boerderij die verbouwd werd foto's gemaakt. Wat bleek: er was prachtig licht, stof dat opdwarrelde van de vloer, schilderachtige afgebladderde deuren; als fotograaf is dat echt genieten.

Zelf raad ik bruidsparen aan om twee of drie verschillende plekken uit te zoeken. Bijvoorbeeld één in de natuur en één meer industrieel. Het zorgt voor een gevarieerde fotoshoot. En houd altijd een B-locatie achter de hand, voor als bijvoorbeeld het weer niet meewerkt. Maar het allerbelangrijkste is: het hoeft niet allemaal perfect te zijn. Zelf zeg ik het ook gewoon als een pose of een plek geen mooie foto's oplevert. Als je het gevoel hebt dat het geforceerd wordt, ga dan lekker even een bak koffie drinken om weer even op te laden. Uiteindelijk gaat het om zo'n bijzondere dag die je samen beleeft, dan moet je ook doen waar je je samen goed en ontspannen bij voelt.