Dodenherdenking Nieuw-Lekkerland via een livestream te volgen

NIEUW-LEKKERLAND • Op maandag 4 mei zal de 4 mei herdenking bij het monument in Nieuw-Lekkerland zonder publiek, maar via een livestream worden uitgevoerd.

Op verschillende plekken in Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk zal het signaal voor 20.00 uur worden gespeeld om de twee minuten stilte aan te kondigen. De beperkte herdenking is onder deze omstandigheden opgezet vanwege de 75e herdenking en de beperkingen die corona op dit moment aan dit soort activiteiten opleggen.

Vanaf 19:45 uur is de livestream te volgen via deze link. Voorafgegaan door enkele koralen, gespeeld door een klein ensemble van Muziekvereniging Apollo, zal het signaal worden gespeeld, gevolgd door de twee minuten stilte. Aansluitend zal het ensemble het Wilhelmus spelen. Dominee Driesten, legerpredikant, zal een toespraak houden bij het monument en samen met de heer Rolloos, organisator van de herdenkingen in de afgelopen jaren een krans leggen.

Kerktoren

Het signaal wordt niet alleen gespeeld bij het monument in Nieuw-Lekkerland, maar ook op verschillende andere plekken in de dorpen Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk, zoals vanaf de kerktoren op de dijk in Nieuw-Lekkerland en vanuit het molengebied in Kinderdijk. De organisatoren hopen dat daarmee in de twee dorpen op alle plekken de start van de twee minuten stilte te horen is.

De herdenking is verder te beluisteren via Klokradio en zal achteraf in een opname verschijnen op andere social media.