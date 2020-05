Nieuwbouw De Schakel in Leerbroek bereikt hoogste punt

• De nieuwbouw van De Schakel is in volle gang. (Foto: aangeleverd)

LEERBROEK • De nieuwbouw van het combinatieplan De Schakel in Leerbroek heeft vrijdag het hoogste punt bereikt. De contouren van het complex zijn nu duidelijk zichtbaar.

Oorspronkelijk was het de bedoeling - om na een massaal bezocht slaan van de eerste paal op 18 januari – ook dit feit gezamenlijk met de inwoners te vieren. Vanwege de coronamaatregelen kon dit niet doorgaan en is er in beperkte kring aandacht aan het hoogste punt geschonken.

Het te realiseren complex zal na afronding begin 2021 onderdak bieden aan de Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek, het Dorpshuis met sport en evenementenzaal alsmede de advieswinkel van Univé Het Groene Hart. De sportzaal wordt tevens de vaste ruimte voor bewegingsonderwijs van de basisschool Eben Haëzer.

Kerstfair

De omliggende ruimte wordt ingericht als dorpsplein geschikt voor terras, markt en buitenevenementen. Daarnaast is al aanvullende parkeergelegenheid gerealiseerd. Als de coronamaatregelen dat toestaan zal in en rond het complex eind 2020 een kerstfair worden gehouden. Afronding en ingebruikname van het complex wordt verwacht in de eerste maanden van 2021.