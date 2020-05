Herdenkingsvlucht Vliegend Museum Seppe ook boven gemeente Vijfheerenlanden

• Een Piper Sub Cub. (Foto: Ben Ullings)

• Een Piper Sub Cub. (Foto: Ben Ullings)

REGIO • In de avond van maandag 4 mei, tijdens Nationale Dodenherdenking, voeren historische vliegtuigen uit het Vliegend Museum Seppe een speciale herdenkingsvlucht uit.

Omdat publieke herdenkingsdiensten dit jaar helaas niet doorgaan, komt de Memorial Flight naar de mensen toe. In samenspraak met verschillende gemeenten en organisaties is een alternatieve route gemaakt, waardoor inwoners de formatie kunnen zien overvliegen. Als vliegend eerbetoon aan alle gevallen piloten.

De formatie bestaat uit een Boeing Stearman, Piper Super Cub en een DHC-1 Chipmunk. De Stearman dubbeldekker heeft in de Tweede Wereldoorlog talloze Amerikaanse piloten opgeleid. Nu 75 jaar na de bevrijding, symboliseert dit vliegtuig tevens dat elke grote uitdaging, in gezamenlijk handelen, aan te gaan en te overwinnen is.

De vlucht start op Breda International Airport en zal als eerste boven Papendrecht zijn om 19:16 uur. Vervolgens loopt de route over Ameide, Meerkerk, Nieuwland, Leerbroek, Hei en Boeicop, Lexmond, Vianen, Hagestein, Everdingen, Schalkwijk, Werkhoven, Zijderveld, Schoonrewoerd, en Leerdam.

Daarnaast zal namens Vliegend Museum Seppe en Wings to Victory een Piper Cub om 19:15 uur boven Vianen en om 20:02 uur boven Oosterhout vliegen.

De Memorial Flight zal live te volgen zijn via Flightradar24.com en via een livestream op Facebook vanuit één van de vliegtuigen. Details hierover, inclusief route met tijdschema, is te vinden op https://vliegendmuseumseppe.nl/

Vliegend Museum Seppe is een historisch luchtvaartmuseum, gevestigd op Breda International Airport (Seppe). De collectie bestaat uit meer dan 10 vliegwaardige vliegtuigen met een gemiddelde leeftijd van 72 jaar.

De vlucht wordt dit jaar onder andere mede mogelijk gemaakt door de gemeenten Vijfheerenlanden, Houten, Papendrecht en het Oranjecomité Papendrecht en het 4-Mei comité Papendrecht.