Tweede prijs voor Lexmondse B&B bij omroep Max

LEXMOND • Theo en Ria van der Ham waren op vrijdag 1 mei te zien in het programma Bed & Breakfast van omroep Max. Ze behaalden met hun Lexmondse accommodatie de tweede prijs.

In het programma logeren drie stellen allemaal één nacht bij elkaar en geven feedback op elkaars accommodatie en gastvrijheid. Aan het einde van het programma komt één van de drie adressen als beste uit de bus. De Bed & Breakfast van de familie Van der Ham, gevestigd aan de dijk, tussen Ameide en Lexmond, kreeg veel positieve feedback.

Goedkoop overnachten

Eigenlijk was de familie helemaal niet van plan om mee te doen aan het programma. Ria: "We zagen andere deelnemers met vrij luxe accommodatie, daar kunnen wij lang niet aan tippen. De prijzen zijn soms heel hoog. Wij zijn nog een B&B zoals het concept ooit is begonnen, als goedkoop overnachten bij mensen thuis en omdat het leuk is om je huis met anderen te delen. We vinden het allebei leuk om beetje reuring rondom ons huis te hebben. Met de prijs zitten we aan de onderkant."

Het echtpaar Van der Ham heeft twee kamers met één gezamenlijke badkamer voor de gasten. "De programmamakers zeiden: juist omdat jullie het op deze manier doen, vinden we het leuk als jullie meedoen. Ze hebben ons drie keer gebeld. Bij de derde keer zeiden we: kom eerst maar eens langs voor een gesprek. En als jullie in staat zijn B&B's van hetzelfde kaliber te vinden, naast ons, dan doen we mee. Dat is dus gelukt."

Meegevallen

Ria kijkt met positieve herinneringen terug op hun deelname. "Het is reuze meegevallen. Wij zijn in Gouda en Drimmelen geweest. Het contact met de andere eigenaren was leuk. Je kent elkaar van tevoren niet, out of the blue staan er mensen voor je deur die komen overnachten en op de tweede dag jouw B&B beoordelen."

"Je trekt zes dagen met de andere echtparen op. Ze doen alle opnamen achter elkaar. We zijn in Lexmond gestart op zaterdagochtend om 8 uur, op zondagmiddag om half twee waren ze klaar bij ons. Toen waren we een nachtje thuis. Daarna gingen we naar de andere twee adressen, met tussendoor weer een nacht thuis."

Schutterij

Theo en Ria moesten ook een leuke activiteit in de buurt aanbieden voor hun gasten. "We zijn naar de schutterij in Lexmond gegaan. Daar hebben we met kruisbogen geschoten, dat vonden ze hartstikke leuk. 's Avonds ga je eten met de gasten en de opnameploeg."

Deelname aan het programma vonden ze leerzaam. "We hebben geleerd: zo gek doen we het helemaal niet, we hoeven eigenlijk helemaal niks te veranderen aan ons concept. We wonen hier hartstikke vrij op een prachtige plek, met een grote boomgaard. Er loopt een wandelroute langs. Met gasten hebben we altijd leuke ervaringen, we hebben nooit iemand gehad die ontevreden was."

De bezoeken aan de twee andere deelnemende B&B's vond het echtpaar leuk. "Het adres in Drimmelen vonden we heel erg mooi. Dat in Gouda vonden wij iets minder, maar ook daar troffen we heel aardige mensen. Zij geven de winst aan een weeshuis in Afrika, waar hun dochter werkt."

Verbeterpuntjes

De gasten zagen twee kleine verbeterpuntjes voor de Lexmondse accommodatie. "Een van de gasten zei: 'Ik zou de deur van de bedstee iets inkorten'. In een oude bedstee hebben we een bureau gemaakt, de deur van de bedstee steekt een beetje uit. En ze misten een koffiezetapparaatje op de kamer. Maar er staat een koffiezetapparaat in de gastenkamer. We gaan het allebei niet doen."



Gesloten

Als gevolg van de RIVM-maatregelen is de B&B in Lexmond momenteel gesloten. "Je moet geen risico nemen. Het is jammer, dit is een verloren jaar. Maar het is niet anders. Gezondheid is veel belangrijker, ik zou niet willen dat mensen hier overnachten en het virus oplopen."

Gratis overnachting

Ria kan ondanks de tijdelijke sluiting iets leuks melden: "Op zaterdag 2 mei maken Theo en ik samen karretjes schoon bij de Coop supermarkt in Ameide en verloten dan een gratis overnachting. De Coop neemt de kosten voor het ontbijt voor hun rekening. Als de omstandigheden het toelaten dan zal vanaf 10 mei weer één kamer beschikbaar zijn voor gasten. Ze kunnen dan van een eigen douche en toilet gebruik maken."