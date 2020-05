Ds. B. van der Heiden, emerituspredikant Gereformeerde Gemeente in Alblasserdam, overleden

ALBLASSERDAM • Dominee B. van der Heiden, emerituspredikant van de Gereformeerde Gemeente te Alblasserdam, overleed vrijdag 1 mei op de leeftijd van 74 jaar. Zeventien jaar diende hij de gemeente in Alblasserdam.

Dit maakt het orthodox-christelijke kerkgenootschap via de website kenbaar. 'Het kind is thuis gekomen. In een afscheidsbrief, eerder dit jaar, heeft hij geschreven dat knechten niet erven maar alleen kinderen zijn en erfgenamen. Hij heeft in de laatste maanden mogen ervaren dat zijn werk als dienstknecht hem afgenomen werd en dat hij een kind en erfgenaam mocht zijn. Nu is het kind thuis gekomen en mag eeuwig erven.'

Ds. B. van der Heiden werd geboren op 12 juni 1945. In 1979 werd hij toegelaten tot de opleiding aan de Theologische School te Rotterdam. Hij was op dat moment directeur van het schippersinternaat te Dordrecht. In de gemeente van Dordrecht was hij ook ouderling en tevens scriba van de classis waartoe deze gemeente behoorde.

Woerden

Na een opleiding van vier jaar werd kandidaat Van der Heiden in 1983 beroepbaar gesteld en leidde de weg naar Woerden, waar hij op 14 september van dat jaar tot predikant werd bevestigd door zijn broer, ds. A.B. van der Heiden. 'Deze zou hem ook bevestigen in alle gemeenten die na Woerden nog zouden volgen.'

Na een periode van 5 jaar in deze gemeente leidde de weg naar Hardinxveld-Giessendam (1988). Deze gemeente diende hij 7 jaar. Op 17 januari 1996 werd ds. van der Heiden tot predikant te Kampen bevestigd. Een periode van 4 jaar was hij verbonden aan de gemeente aan de IJssel. Op 19 januari 2000 werd hij predikant te Alblasserdam en diende deze gemeente 17 jaar, totdat hij op 1 februari 2017 met emeritaat ging.

Ziekte

Eind 2019 werd een ernstige ziekte in de hersenen bij hem vastgesteld. 'Na een ziekbed van circa 5 maanden mocht hij vanmorgen ingaan in de vreugde zijn 's Heeren, waar niemand meer zal zeggen: "ik ben ziek".'