Buitenzwembaden toch niet open, Doetse Kom herziet plannen op de valreep

REGIO • Tot afgelopen woensdag ging Kees Commijs van zwembad de Doetse Kom in Giessenburg er nog vanuit dat het bad op zaterdag 2 mei zou kunnen openen voor kinderen en jongeren. Pas op vrijdag 1 mei kreeg hij te horen dat dit niet mag.

"De teleurstelling is groot", meldt Commijs. "Wij hebben een uitvoering veiligheidsplan uitgewerkt, volledig volgens de richtlijnen van de RIVM en de update Noodverordening ZHZ van 29 april. Uit die verordening bleek dat we wel open konden."

Viroloog

In de noodverordening worden de mogelijkheden beschreven voor door sportverenigingen of professionals georganiseerd begeleid buitensporten. Commijs: "Ik heb nog geen goede onderbouwing gekregen waarom we nu niet open mogen." Hij verwijst ook naar een bericht van RTL nieuws. "Daarin vertelt viroloog Menno de Jong van het Amsterdam UMC dat het heel onwaarschijnlijk is dat het virus via water wordt overgedragen, zeker als er chloor in het water zit."

Niet duidelijk

De mededeling dat het bad nog gesloten moet blijven kreeg Commijs vrijdagochtend 1 mei van wethouder Bram Visser van de gemeente Molenlanden. "Visser vertelde me dat de minister een mondelinge aanwijzing heeft gedaan dat buitenbaden dicht moeten blijven, tot 20 mei. Dit maakt het moeilijk om mijn mensen gemotiveerd te houden. We waren klaar om zaterdag open te gaan. Waarom is er geen duidelijke noodverordening? Hier kan ik niet op managen."

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid liet weten dat het besluit deze week in het landelijke veiligheidsberaad is genomen. Een woordvoerder: "Dit is een overleg met alle voorzitters van de 25 veiligheidsregio's. Tijdens dat beraad heeft de minister gezegd dat de baden gesloten moeten blijven. In de noodverordening gaat het over zwembaden, daar wordt niet gesproken over binnen- of buitenbaden."

Veiligheidsplan

Het Giessenburgse bad had verschillende tijdblokken willen aanwijzen voor jongeren en voor kinderen. Jongeren hadden alleen banen mogen zwemmen, op voldoende afstand van elkaar. Kleedhokjes en douches zouden gesloten blijven. Het veiligheidsplan waarin het zwembad alle maatregelen opsomt, moet voorlopig echter in de la blijven.

Financiële gevolgen

"De financiële gevolgen zijn uiteraard niet te overzien", zegt Commijs. "Normaliter verkopen wij rond de 1.500 abonnementen, nu is dat nog geen 300 stuks. Waarvoor wij al zeer dankbaar zijn, dat voelt als steun, maar is uiteraard bij lange na niet voldoende. Er dreigt een zeer grote financiële domper. Ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we geen gebruik hoeven maken van een noodfonds, maar hoe langer dit duurt, hoe moeilijker dat wordt. Het seizoen duurt maar 22 weken. Maar ik begrijp: gezondheid staat op nummer één."