Crowdfunding voor nieuwe camping in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Met crowdfunding willen Mirjam en Lex Driesen uit Groot-Ammers hun droom waarmaken: een landelijke camping in hun woonplaats.

Een jaar of vijf geleden liep Mirjam langs de Haarsteeg; bij de kruising met de Wilgenweg keek ze naar links. "Daar zag ik een oude boomgaard, waar al jaren weinig aan gedaan was. Het was alsof God tegen mij zei: 'Hier ga jij een camping beginnen.' Zo heb ik het ervaren."

Het vormde het begin van een droom die ze deelt met haar man Lex. "Eigenlijk geloven we dat het een plan van God is die Hij in ons hart heeft gelegd. Als het plan werkelijkheid wordt, kunnen recreanten straks aan de Wilgenweg terecht voor een kleine familiecamping met tussen de veertig en vijftig plaatsen. "Het christelijk geloof is de basis waarop wij willen ondernemen. De camping wordt wel toegankelijk voor iedereen. Mensen moeten niet wegblijven omdat het christelijk geloof door je strot gepropt wordt."

Landschap

De camping wordt op een landelijke manier is ingericht. "Voor ons is heel belangrijk dat het in het landschap past, het is Gods schepping waar we zorg voor mogen dragen en van mogen genieten. Eigenlijk moet de camping niet opvallen als je er langs rijdt. Bij bijvoorbeeld de inrichting en de speeltoestellen willen we zoveel mogelijk gebruik maken van landelijke materialen."

De afgelopen jaren besteedden ze onder meer aan het samenstellen van een goed onderbouwd bedrijfsplan en het binnenhalen van de benodigde vergunningen. "Er ligt een principeakkoord met de gemeente", stelt Mirjam. "Met de eigenaar van de grond zijn we anderhalf jaar geleden tot een overeenkomst gekomen waarbij hij ons de gelegenheid geeft ons plan vergunbaar te maken. Die deuren staan al open."

Bankgarantie

Maar er moeten nog twee belangrijke hobbels overwonnen worden. "De gemeente wil dat wij een bankgarantie afgeven, voordat ze een vergunning verstrekken. De bank wil juist eerst zien dat wij de vergunning hebben, voordat we aan kunnen kloppen voor een lening. Daar liepen we de afgelopen tijd tegenop."

Vandaar dat Lex en Mirjam besloten om andere wegen te gaan bewandelen om een deel van het benodigde geld - ongeveer 241.000 euro - binnen te halen. Ze startten een crowdfundingsactie. De teller staat inmiddels op meer dan 10.000 euro. Doneren kan op allerlei manieren, onder meer door het reserveren van een vakantie of campingplaats in de toekomst of door het doen van een investering. "Overmaken van geld hoeft nog niet; dat is pas nodig als de vergunning rond is en we echt aan de slag kunnen. Je loopt dus geen risico. Als we aan de bank kunnen laten zien dat we een bepaald bedrag binnen hebben, wordt het makkelijker het eventueel nog resterende gedeelte aan te vullen met een hypotheek."

Papier

Het Ammerse echtpaar heeft al vele uren en euro's gestoken in hun camping, die vooralsnog alleen op papier bestaat. "Het is echt een droom voor ons hele gezin. We geloven dat er een dag komt dat het rond komt. Zo niet, dan overleven we het wel, maar het gaat pijn doen."

Meer informatie: campingpolderplezier.myonline.store