Janine Aantjes-Korevaar verruilt dorphuis 't Wingerds Hof tijdelijk voor Graafzicht

WIJNGAARDEN/BLESKENSGRAAF • Janine Aantjes-Korevaar wisselde onlangs haar werk als beheerder van dorpshuis 't Wingerds Hof in Wijngaarden in voor een tijdelijke baan als verzorgende in woonzorgcentrum Graafzicht in Bleskensgraaf. Zo levert ze in deze tijd van coronacrisis een bijdrage op een plek waar extra handen meer dan welkom zijn.

De coronamaatregelen zorgden ervoor dat alle activiteiten in het Wingerdse dorpshuis wegvielen. Voor beheerster Janine Aantjes-Korevaar was er dus weinig tot niets meer te doen. "En ik ben niet het type om stil te zitten", lacht ze. "Gelukkig zijn de meeste reserveringen trouwens verplaatst na de zomer. Hopelijk kan voor velen hun feest, partij of bijeenkomst dan als nog plaatsvinden, wellicht met de anderhalve meter norm. Maar voor de tussentijd ben ik na gaan denken over wat ik zou kunnen gaan doen."

De oplossing lag voor de hand: voordat ze in 't Wingerds Hof aan de slag ging, werkte ze jarenlang voor AV Zorggroep in de thuiszorg. "Daarom heb ik gebeld naar Present, zoals AV Zorggroep nu heet, en heb gevraagd of ik in Graafzicht aan de slag kon gaan. Ik wilde graag mijn steentje bijdragen aan de zorg die daar geboden wordt."

Referenties

De dossiers van Janine waren er nog en mede dankzij de referenties van meerdere oud-collega's was het snel geregeld. Vier dagen na haar eerste telefoontje kon Janine al terecht in Graafzicht. "Ik ben gediplomeerd verzorgende, dus kennis van de zorg heb ik al. Natuurlijk ben ik wel ingewerkt en had ik even tijd nodig om de bewoners te leren kennen, maar dat ging snel. Wat wel wennen was: het werken op zo'n manier dat je geen gevaar voor de bewoners vormt. Daar gaan we heel voorzichtig mee om. Inmiddels ben ik nu zo'n drie weken aan het werk en voelt het al helemaal vertrouwd."

Ze maakt er in de praktijk mee wat de coronamaatregelen voor ouderen in verzorgingstehuizen inhouden. En ze is er eerlijk over: dat valt niet mee. "Er is zeker een aantal bewoners voor wie dat echt heel moeilijk is. Geen bezoek, geen activiteiten als samen eten in het restaurant van Graafzicht, het enige wat ze hebben is hun appartement. Voor hen is de wereld heel, heel klein geworden. Dan zijn de dagen lang."

Fleuren

Zorgen voor anderen; de overeenkomst tussen haar werk als beheerster van 't Wingerds Hof en als verzorgende is voor Janine de reden dat de overgang niet heel groot is. "Ik merk dat het nog steeds heel leuk vind om in de zorg te werken. Zeker omdat je door je aanwezigheid het leven van de bewoners toch een stukje op kunt fleuren. Dat maakt het dat het heel dankbaar werk is. En tot wanneer ik dit blijf doen? Ik ga ervan uit dat dat in ieder geval tot en met augustus, maar wanneer alles weer meer normaal wordt, weet niemand."