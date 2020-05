Geen verklaring voor hoge aantal corona-doden in gemeente Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden en de GGD van Utrecht hebben geen verklaring voor het relatief hoge sterftecijfer als gevolg van het corona-virus in de gemeente.

De gemeente Vijfheerenlanden had de GGD gevraagd om duiding te geven over de cijfers, maar die kan de GGD niet geven. Uit de rapportages van de GGD blijkt dat in de gemeente Vijfheerenlanden relatief veel mensen besmet zijn geraakt met het virus en er relatief veel mensen overlijden. De gemeente staat telkens in de top 3 of 4 van de GGD Utrecht. In de gemeente Vijfheerenlanden zijn, voor zover bekend, 36 mensen overleden aan het corona-virus. Ter vergelijking; in Molenlanden staat het sterftecijfer op 7.

Leeftijd

De leeftijdsverdeling in de gemeente Vijfheerenlanden is niet wezenlijk anders dan in de rest van de provincie. In Vijfheerenlanden is 19,9 procent van de bevolking ‘een oudere’. In de gehele provincie is dat 19,1 procent. “Vijfheerenlanden heeft dus niet meer oudere inwoners, dus kan dan niet als verklaring dienen voor het gevonden verschil”, concludeert de GGD.

Instellingen

De GGD vervolgt: “Als we kijken naar het aantal instellingen waar een bevestigde besmetting is geconstateerd zien we dat het aandeel in Vijfheerenlanden relatief hoog is. Het betreft 13 instellingen (zoals verpleeghuizen, verzorgingshuizen, woonzorgcombinaties, of thuiszorgteams) in Vijfheerenlanden waar besmetting (en) is geconstateerd. Hiervoor is geen eenduidige verklaring. Een deel van de verklaring kan zijn dat er laagdrempelig getest wordt door de instelling.”

Op dit moment zijn er geen instellingen in Vijfheerenlanden waar aanleiding is vanuit GGD Utrecht voor extra aandacht. Het aantal overledenen met bevestigd COVID-19 in Vijfheerenlanden, gerelateerd aan het aantal zorginstellingen, is in lijn met het regionaal beeld. Ook hiervoor ziet de GGD geen eenduidige verklaring.

“Wat we wel zien is dat de nabijgelegen gemeenten zoals Lopik, IJsselstein en Oudewater het aantal positief getesten ook hoger is per 100.000 inwoners dan vergelijking met andere gemeenten in de provincie Utrecht.”

Enquête

Verder heeft de GGD nog een enquête gehouden onder inwoners van Vijfheerenlanden over het naleven van de gedragsregels die door de overheid zijn vastgesteld. Opvallende verschillen ten opzichte van de maatregelen betrof het thuisblijven bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts. 14% van de respondenten uit Vijfheerenlanden gaf aan dat dit (helemaal) niet lukte tegenover 8% van de respondenten uit de provincie Utrecht.

De maatregel aangaande het beperken van het bezoek aan kwetsbare personen lukte niet voor 7% van de respondenten uit Vijfheerenlanden tegenover 4% van de respondenten uit de provincie Utrecht. De gedragsmaatregelen zijn bedoeld om de kans op besmetting te verkleinen. Hoe beter het lukt deze regels op te volgen hoe minder besmettingen er zullen optreden.

Niet representatief

De GGD merkt bij deze cijfers op dat de samenstelling van de onderzoeksgroep niet representatief is voor de gehele regio. “Daarom moeten de resultaten van dit onderzoek beschouwd worden als een indicatie voor de regio”, aldus de GGD.

De gemeente Vijfheerenlanden blijft de vinger aan de pols houden bij de GGD om meer informatie. “Zodra wij meer informatie vanuit de GGD ontvangen, informeren wij u vanzelfsprekend weer”, schrijft het college van B&W van Vijfheerenlanden aan de gemeenteraad.