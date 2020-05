Nog geen concrete aanvragen voor corona-noodfonds in Molenlanden

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden heeft nog concrete aanvragen gekregen voor het noodfonds dat bijna twee weken geleden in het leven geroepen werd.

Dat meldt wethouder Teunis Jacob Slob van de gemeente Molenlanden. Er zijn inmiddels wel drie informatieve gesprekken geweest met bedrijven en drie met verenigingen uit de gemeente.

Ondernemers en verenigingen in Molenlanden kunnen een beroep doen op een gemeentelijk corona-noodfonds. De gemeente reserveert hiervoor drie miljoen euro. De volledige raad van Molenlanden steunt het initiatief.

Wethouder Slob: “We zijn blij met de gesprekken die geweest zijn, want we willen op maat hulp kunnen bieden wanneer dat nodig is. Ik roep bedrijven en verenigingen dan ook op; bij twijfel gewoon even bellen. Liever te vroeg bellen dan te lang wachten.”