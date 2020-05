Coronavirus gaat verzorgingshuizen Present grotendeels voorbij

REGIO • Zorgorganisatie Present heeft vrijwel geen besmettingen in de vijf locaties in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Een reden daarvoor kan bestuurder Janneke Louisa-Muller niet geven: "Het is niet goed te duiden, het lijkt wel willekeurig waar het coronavirus toeslaat."

Geen corona in vier van de vijf locaties, drie besmettingen (alledrie in verzorgingshuis Emma) en één bewoner die is overleden aan de gevolgen van het coronavirus; Present is in vergelijking met veel collega-zorgorganisaties in Nederland maar heel licht getroffen. "Bij de bewoner die is overleden was sprake van onderliggend lijden", vult Janneke Louisa-Muller aan. "De twee bewoners die ziek waren, zijn alweer aan het opknappen. We zijn hier heel dankbaar voor."

Van begin af aan werd in Graafzicht in Bleskensgraaf, Open Vensters in Ameide, Emma en Meesplein in Leerdam en Hof van Ammers in Groot-Ammers strenge veiligheidsmaatregelen getroffen. Medewerkers die ook maar de geringste klachten hadden, moesten bijvoorbeeld thuisblijven. "Maar daarmee deden we hetzelfde als andere zorgorganisaties. Er is eigenlijk geen peil op te trekken waarom sommige wel zwaar getroffen zijn en andere niet. Ook elders in het land hoor ik van collega's dat het sterk uiteenloopt. Het zal achteraf een interessante vraag zijn om te kijken of er toch sprake is van verschil in aanpak of dat er andere oorzaken zijn."

Beweeglessen

Dat wil uiteraard niet zeggen dat de coronamaatregelen aan Present voorbij zijn gegaan. Dagelijks gaan de medewerkers op de werkvloer de uitdaging aan om de eenzaamheid te bestrijden en bewoners in beweging te houden. "Onze welzijnsmedewerkers en gastvrouwen, die normaal gezamenlijke activiteiten houden en begeleiden, ondersteunen nu het zorgpersoneel. Zij geven zoveel mogelijk aandacht door spellen met bewoners te doen of een praatje te houden. Ook worden er bijvoorbeeld op de gangen beweeglessen gehouden; de inrichting van onze locaties leent zich daar gelukkig goed voor."

Ook op het gebied van waar mogelijk contact houden met familie en vrienden heeft Present inmiddels voorzieningen getroffen. "Een hoogwerker is niet meer nodig", glimlacht Janneke Louisa-Muller. "We hebben bij elke locatie een tent waar op afspraak mensen het gesprek met hun geliefden aan kunnen gaan, waarbij een raam voor veiligheid zorgt. Dat verloopt prima."

Vrijwilligers

Ze wijst afsluitend nog op een andere groep die door de coronamaatregelen getroffen worden: de meer dan zeshonderd vrijwilligers die zich inzetten voor de bewoners van de vijf locaties. "Voor hen is het ook zwaar; zij zitten noodgedwongen thuis en kunnen geen contact hebben met degenen met wie ze een band hebben opgebouwd."