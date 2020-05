Kabinet steunt IHC met 377 miljoen euro om bedrijf overeind te houden

KINDERDIJK • Het kabinet trekt 377 miljoen euro uit om scheepsbouwer Royal IHC, met onder meer een vestiging in Kinderdijk, van de ondergang te redden.

Het bedrijf stond op omvallen. Er waren, naar verluid al voor de uitbraak van het corona-virus, verliezen geleden op een aantal projecten.

Het bedrijf wordt overeind gehouden omdat er 3000 mensen werken en er veel toeleveranciers afhankelijk zijn van het bedrijf. Bij die bedrijven werken weer duizenden mensen. " IHC is in meerdere marktsegmenten toonaangevend op basis van hoogwaardige technologie en expertise en is daarmee van grote betekenis voor het gehele maritieme cluster”, schrijft minister Wiebes van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. En: “IHC speelt een strategische en innovatieve rol in de maritieme sector en het wegvallen zou de robuustheid van de gehele sector ondermijnen.”

Daarnaast liep de overheid het risico om zelf bij een faillissement 395 miljoen euro te verliezen. Ook investeerders en banken doen mee met het reddingsplan.

De hoogste baas bij het bedrijf, Dave vander Heyde vertrekt als CEO. Hij wordt voorlopig opgevolgd door Gerben Eggink. De huidige CEO vertrekt zonder transitievergoeding en er worden dit jaar geen bonussen en geen dividend uitgekeerd.