Tafelronde 140 doneert 5000 euro aan Stichting Zakgeld

ALBLASSERWAARD • In de afgelopen week heeft Tafelronde 140 Alblasserwaard, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, een cheque overhandigd aan Stichting Zakgeld.

Tafelronde 140 is een serviceclub van ondernemende mannen woonachtig of werkzaam in de Alblasserwaard tot een leeftijd van 40 jaar oud. Ieder jaar helpen zij Sinterklaas bij zijn aankomst en rondrit door Papendrecht en bij de verzorging van het Feest van Sinterklaas op de Meent. De 18 leden doen dit niet alleen maar met ondersteuning van vrijwilligers, samenwerkingspartners en zeker dankzij sponsoren. Dit zijn bedrijven uit de regio die de Sint-festiviteiten financieel mogelijk maken.

Naast dat het primair een feest voor de kinderen uit de regio is, probeert Tafelronde 140 ieder jaar een bedrag te schenken aan een wisselend goed doel van de meeropbrengst. Omdat Sinterklaas een feest voor ieder kind moet kunnen zijn is unaniem besloten een bedrag aan Stichting Zakgeld te doneren.

Zakgeld heeft sinds 2017 het project ‘Zak vol Geluk’. Daarmee bezorgen zij inmiddels bijna 5000 kinderen uit financieel kwetsbare gezinnen een onvergetelijke Sinterklaasavond. Kinderen mogen hun eigen verlanglijstje samenstellen en krijgen geen gestandaardiseerd cadeau, maar een ‘echte’ zak voor het hele gezin. Bezorgd met een bons op de deur. In de afgelopen jaren hebben zij steeds meer kinderen via Stichting Leergeld kunnen bereiken en zijn na de Drechtsteden uitgebreid naar Molenlanden.

Met de donatie van de Tafelronde kunnen ruim 150 extra kinderen van een cadeau worden voorzien. Stichting Zakgeld is erg blij met deze gift. Zeker in deze tijd van de coronacrisis, waardoor mogelijk nog meer gezinnen in financiële nood gaan komen, kan dit voor de kinderen in die gezinnen straks een klein lichtpuntje zijn op pakjesavond!

Op de foto van links naar rechts: Marjolein Swinkels namens Stichting Zakgeld, Frank Mol en Paul van Huuksloot namens Tafelronde 140.