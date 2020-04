40 pallets van Dierenlot naar de Antillen

ARKEL • Vanuit het Distributiecentrum van Stichting Dierenlot in Arkel zijn op woensdag 29 april 40 pallets diervoer en dierbenodigdheden verzameld en op transport gezet die met de boot naar Bonaire en Curaçao vertrekken.

Voor ieder eiland zijn er 20 pallets diervoer die daar onderverdeeld worden onder de dierenhulporganisaties en de voedselbanken.

“Corona houdt ons allemaal in de greep. Maar niet alleen mensen zijn het slachtoffer ook dieren. Dit is extra schrijnend op de Nederlandse eilanden in het Caraïbisch gebied”, meldt Dierenlot. Daar is al een groot zwerfdieren probleem en dat dreigt nu alleen maar groter te worden.

Dierenlot doneert al enige jaren diervoer en -benodigdheden aan dierenhulporganisaties in Europees Nederland, maar dankzij een aantal sponsors kunnen we ook regelmatig diervoer en dierbenodigdheden naar Nederlands Caraïbisch gebied sturen. Op Bonaire en Curaçao heeft de corona crisis keihard toegeslagen. De toeristen zijn weg, restaurants en hotels zijn gesloten en het personeel zit thuis, vaak zonder inkomsten. Zwerfhonden en -katten krijgen geen eten meer, vaak aten ze de restjes bij de restaurants, en veel mensen op deze eilanden hebben nu ook geen geld meer om hun eigen honden en katten te eten te geven.

“Gelukkig hebben een aantal sponsors extra diervoer gedoneerd, waardoor we zowel naar Bonaire als naar Curaçao twee volle containers noodhulp kunnen sturen.” Het voer is bestemd voor de lokale dierenhulporganisaties en de voedselbanken op de eilanden, zodat de mensen die geen inkomen meer hebben toch hun eigen honden en katten eten kunnen blijven geven en deze dieren niet ook hoeven te gaan zwerven. Volgende week gaan de pallets per boot naar de eilanden en daar zal het voer twee weken later aankomen.

Dierenlot ambassadeur Piet Hellemans zou volgende week zelf naar Curaçao gaan om katten te castreren. Helaas is dat nu natuurlijk niet mogelijk en moeten de katten langer wachten op deze belangrijke behandeling om het zwerfdierenprobleem aan te pakken.