‘Verzorgingshuizen hebben de piek gehad met corona’

REGIO • Ook in de verzorgingshuizen in de regio lijkt de coronacrisis over haar hoogtepunt heen te zijn.

In zeven van de zeventien verzorgingshuizen en woonzorgcentra van Rivas werd in de afgelopen weken corona vastgesteld. Dat waren De Merlinge in Arkel, Het Gasthuis en Steijndeld in Gorinchem, Lingesteyn in Leerdam, De Laakse Hof in Lexmond, De Waalburcht in Papendrecht en Waerthove in Sliedrecht.

Eenderde overleden

Woordvoerder Dionne Puyman: “We zien dat ongeveer 5 procent van onze bewoners besmet raakt met het coronavirus en éénderde van de met corona besmette bewoners overlijdt als gevolg van het virus. Het verschilt per locatie omdat de mate van verspreiding te maken heeft met hoe de locatie is georganiseerd en hoe de mensen daar samenleven.” Exacte aantallen per locatie kan Puyman niet geven.

Inmiddels is er geen corona meer in De Laakse Hof en in Lingesteyn. De overige vijf locaties kampen nog steeds met coronagevallen, waarbij met name de Merlinge en de Waalburcht het nog steeds heel zwaar hebben of hebben gehad.

Landelijke trend

“We merken dat we nu echt de piek hebben gehad”, vervolgt Dionne. “Ook in het ziekenhuis hebben we nu veel minder patiënten met corona. We volgen de landelijke trend. We hadden in het Beatrixziekenhuis twee verpleegunits ingericht voor corona. Daarvan hebben we er inmiddels één gesloten. De komende dagen gaan we weer beginnen met ‘gewone’ operaties. De artsen staan de trappelen om daarmee weer te kunnen starten!”

Dionne benadrukt dat de zorg in het Beatrixziekenhuis en in de verzorgingshuizen van Rivas nooit in gevaar is geweest. “We hebben altijd genoeg personeel gehad en konden altijd beschikken over voldoende beschermingsmiddelen. We zijn een ketenzorgorganisatie en dat heeft als voordeel dat we altijd goed hebben inkopen, zodat we onze voorraden op orde hebben.”

Beperkende maatregelen

Rivas hoopt dat de beperkende maatregelen voor de verzorgingshuizen zo snel mogelijk versoepeld kunnen worden. Dionne: “Natuurlijk zijn er nu prachtige manieren om toch contact te hebben met elkaar. Beeldbellen is bijvoorbeeld iets heel moois. Maar het blijft verdrietig voor beide kanten dat echt contact niet mogelijk is. Mensen zitten niet voor niets bij ons. Het is hun laatste levensfase. Dan wil je graag dat ze zo goed mogelijk en zoveel mogelijk contact hebben met hun familie.”

“We hebben gekeken naar tussenoplossingen, maar die moeten voor de bewoners fijn en goed zijn. We hebben bijvoorbeeld bij één van de verzorgingshuizen een hoogwerker gehad die mensen bij de balkons bracht. We merkten dat een aantal bewoners daarna juist van slag was en extra verdrietig was, omdat meer contact niet mogelijk was.”

Straks weer open

Rivas is bezig om goede en duurzame oplossingen te vinden om straks de verzorgingshuizen weer open te stellen voor familie van de bewoners, uiteraard met inachtneming van de corona-voorschriften zoals 1,5 meter afstand, die dan nog steeds van kracht zijn.

“We zijn nu druk bezig met deskundigen om te kijken naar oplossingen voor onze verzorgingshuizen. Ik verwacht dat we er op 20 mei klaar voor zijn om de poorten van de verzorgingshuizen te kunnen openen”, besluit Dionne Puyman.