Maximaal 10 extra windmolens en zonnepanelen voor energieneutrale Alblasserwaard

REGIO • Zeven tot tien grote windmolens langs de A15 en 50 procent van alle daken van boerenschuren en bedrijven bedekt met zonnepanelen. De colleges van de gemeenten Gorinchem en Molenlanden zetten hoog in op weg naar een energieneutrale Alblasserwaard.

De ambities van de colleges van Molenlanden en Gorinchem staan verwoord in de concept Regionale Energiestrategie (RES) Alblasserwaard. In mei wordt dit voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden van Molenlanden en Gorinchem.

In de concept-RES doet de regio Alblasserwaard een ‘bod’ aan het Rijk. Daarin staat de ambitie om in 2030 in de regio 1.150 Terra Joule (TJ) duurzame elektriciteit op te wekken via windenergie en zonne-energie. Uiteindelijk moet de Alblasserwaard door gezamenlijke inspanningen en initiatieven van de beide gemeenten, bedrijven, organisaties en inwoners in 2050 energieneutraal zijn.

Ambitie

De ambitie voor 1.150 Terra Joule duurzame elektriciteit is ongeveer 80 procent hoger dan het Rijk minimaal zou willen bereiken voor deze regio. “We zien dit als een kans om te investeren”, motiveert Eelke Kraaijeveld, wethouder duurzaamheid van de gemeente Gorinchem. Om in de toekomst de koopkracht te behouden in de regio, vindt hij het belangrijk om fors te investeren in schone energiebronnen.

Diverse locaties langs de A15 worden aangewezen om zeven tot tien grote windmolens te plaatsen. De locaties die men op dit moment voor ogen heeft, zijn Avelingen Oost en West, Gorinchem Oost, bij Giessenburg en bij Oud-Alblas. Wat betreft die laatste locatie moet de gemeente Molenlanden in overleg gaan met de Drechtsteden, omdat die locatie grenst aan Papendrecht. Aanvankelijk was ook een strook langs de A27 genoemd als mogelijke locatie voor windmolens, maar hiervan wordt afgezien vanwege esthetische redenen.

Vier voetbalvelden

De daken van boerenschuren en bedrijven worden, waar mogelijk, gebruikt om zonne-energie op te wekken. Wethouder Kraaijveld verwacht dat 50 procent van alle daken van boerenschuren en bedrijven gebruikt kunnen worden voor zonnepanelen. Daarnaast moeten er dan nog ongeveer 2 hectaren weidegrond gebruikt gaan worden voor zonneparken. Dat is een gebied zo groot als 4 voetbalvelden. Waar die zonneparken moeten komen, is nog onduidelijk, maar waarschijnlijk zullen die komen bij kleine dorpskernen in de Alblasserwaard.

“Op deze manier ontstaat er een evenwichtige energiemix die past bij het eigen karakter van de Alblasserwaard met het open landschap en de waardevolle cultuurhistorie”, leggen de beide gemeenten uit. Daarnaast wordt stevig ingezet op het besparen van energie. Want alle energie die niet nodig is, hoeft ook niet opgewekt te worden.

Zelf profiteren

Door meer energie zelf op te wekken en te leveren blijft er meer geïnvesteerd vermogen in de regio Alblasserwaard. Op deze manier profiteert de lokale gemeenschap van de financiële opbrengsten van nieuwe wind- en zonneparken. Ook levert de energietransitie werkgelegenheid op en zorgt voor groeikansen in met name de bouw- en installatiebranche en in de metaal- en elektro-industrie.

?Wethouder Teunis Jacob Slob van de gemeente Molenlanden: “Het is een regionale uitwerking, een veelomvattend plan om onze lokale samenleving te verduurzamen. Gezamenlijk pakken we dit op: overheid, inwoners, bedrijven en onderwijs. Ik zie mogelijkheden voor nieuwe verbanden, voor nieuwe samenwerkingen.”

Naar de raad

De concept-RES wordt tijdens de eerstvolgende raadsvergaderingen in Molenlanden en Gorinchem besproken. Als zij groen licht geven, wordt de concept-RES op 29 mei ingediend. Ondertussen wordt er doorgewerkt aan de definitieve RES. Die moet in juli 2021 zijn vastgesteld. Daarna wordt er elke twee jaar bekeken of, op grond van nieuwe inzichten, innovaties en bewezen technieken of ervaringen, de Regionale Energiestrategie moet worden aangepast. Zo ontwikkelt de RES zich stapsgewijs.