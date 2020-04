Digitaal op de koffie bij de wethouders van Molenlanden

MOLENLANDEN • Omdat ‘Op de koffie bij de wethouder’ niet meer fysiek mogelijk is vanwege de corona-maatregelen, heeft de gemeente een Digitaal Koffiemoment opgezet.

“We willen graag met onze inwoners en bedrijven in contact blijven”, motiveert wethouder Bram Visser. “Daarom hebben we voor de maanden mei en juni diverse digitale koffiemoment opgezet. Hopelijk kunnen we vanaf juli iedereen weer lijfelijk ontmoeten.”

Op de website van de gemeente Molenlanden staat een schema wanneer de wethouders beschikbaar zijn voor een digitale ontmoeting. Deze ontmoetingen zijn om ‘gewoon’ even kennis te maken of voor een goed gesprek over het dorp of de stad. ‘Wat kan er beter, anders of mooier? Maar ook, wat gaat er goed? We horen graag wat extra aandacht verdient of wat voor ideeën u heeft. Neem gerust deel, we gaan graag met u in gesprek!’, staat te lezen op de website van de gemeente Molenlanden. Een afspraak maken is niet nodig.

Op de website van de gemeente Molenlanden staat meer informatie en hoe belangstellenden kunnen aanschuiven voor het digitale koffiemoment. Zie: https://www.molenlanden.nl/digitaal-koffiemoment.