Molenlanden blij met uitstel nieuwe Omgevingswet

MOLENLANDEN • Wethouder Arco Bikker van de gemeente Molenlanden is blij dat de nieuwe Omgevingswet voorlopig uitgesteld wordt.

“Eerst waren er allerlei softwareproblemen die de invoering op 1 januari 2021 onzeker maakten, nu is het corona dat definitief zorgt voor uitstel van de nieuwe Omgevingswet”, meldt wethouder Bikker.

“Dat is goed nieuws”, vervolgt de Molenlandse wethouder. “Het zag er niet naar uit dat de systemen op tijd zouden gaan werken.” Hierdoor zouden vergunningaanvragen niet goed afgehandeld kunnen worden.

Doordat er nu duidelijkheid is over het uitstel van het nieuwe (software)systeem, weet de gemeente Molenlanden dat het nog even verder kan met het huidige systeem, dat volgens wethouder Bikker prima werkt. “We gaan verder met alle processen. Het huidige systeem werkt goed.”