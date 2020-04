Oproep om Dodenherdenking en Bevrijdingsdag niet zomaar voorbij te laten gaan

GROOT-AMMERS • “Breng een tekening, een bloem, een kaart, een knutselwerkje of iets anders in het plantsoen tussen de Hof van Ammers en De Ammerse Veste op 4 of 5 mei.” Met die oproep op Facebook hoopt Tonja uit Groot-Ammers dat er met name voor de ouderen uit haar dorp en waardige Dodenherdenking en Bevrijdingsdag gehouden kunnen worden.

Er wordt volgens Tonja gewerkt aan een eenvoudige inrichting van een plek voor tekening, een bloem, een kaart, een knutselwerkje of iets anders. Op deze wijze kan het voor hen die binnen (moeten) blijven zichtbaar gemaakt worden dat er gedacht wordt aan hen en aan 75 jaar bevrijding.

Tonja op haar Facebookpagina: “Vele ouderen hebben de oorlog meegemaakt, zitten al weken binnen, krijgen nauwelijks tot geen bezoek of bezoek op afstand, worden blij verrast met een bloemetje, een optreden of wat lekkers lezen we in de media en wat genieten ze er van. 4 en 5 mei, kunnen wij als inwoners van Groot-Ammers aan deze dagen voor hen wat extra betekenis geven nu er geen gezamenlijke herdenking plaatsvindt? Of laten we 75 jaar vrijheid ‘zomaar’ voorbij gaan voor hen die niet uit huis mogen of kunnen?”

Normaal gesproken vertrekt er elk jaar met Dodenherdenking een stoet mensen vanuit De Hof van Ammers richting het Oorlogsmonument, waarbij er een toespraak wordt gehouden en er een kranslegging plaatsvindt.

Met haar oproep hoopt Tonja dat de inwoners van Groot-Ammers samen kleur kunnen geven aan 75 jaar vrijheid voor hen die dat verdienen, waarbij uiteraard rekening gehouden moet worden met de geldende richtlijnen in verband met corona.