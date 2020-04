Vragen over onderhoud en renovatie molens Kinderdijk

KINDERDIJK • Er bestaat bij de molenaars en diverse politieke partijen van Molenlanden onzekerheid over het onderhoud van de molens van Kinderdijk.

Fracties van Doe Mee Molenlanden, ChristenUnie en SGP hebben hierover vragen gesteld aan het gemeentebestuur.

“Ons bereiken signalen vanuit molenaars en molenbewoners dat onderhoudswerkzaamheden en reeds geplande renovatiewerkzaamheden worden gestaakt als gevolg van de coronacrisis”, melden Harry Stam van de ChristenUnie, Joke Stravers van Doe Mee Molenlanden en Piet de Gruijter van de SGP.

Ze vrezen voor veiligheidsrisico’s wanneer renovatie en onderhoud nog langer wordt uitgesteld. Dit is het geval bij bijvoorbeeld de molen Boezemkade 3 die nu onbewoond is, maar ook als leegstand blijft voortbestaan bij andere molens in het molengebied in Kinderdijk.

“Daarnaast ontvangen wij signalen dat een set aan heldere afspraken, als uitwerking van het convenant, tussen de verhuurder, de SWEK als uitvoeringsinstantie van de gemeenten, en huurders van de molens op dit moment ontbreekt en dat dit leidt tot verschil in onderlinge verwachtingen”, vervolgen de indieners van de vragen. Er moeten volgens hen goede afspraken komen die duidelijk zijn en invulling geven aan het onderhoud en de renovaties die nodig zijn aan de molens.

De indieners van de vragen verwijzen naar wethouder Bikker enerzijds, die aangegeven heeft dat een gevraagde garantiestelling bij het rijk juist bedoeld is om het onderhoud niet te laten stagneren. Anderzijds hebben de indieners signalen ontvangen van de molenaars over de SWEK. De SWEK zou hebben aangegeven dat de coronacrisis aanleiding is om bepaalde specifieke renovaties uit te stellen.

Doe Mee, ChristenUnie en SGP willen weten hoe de afspraken nagekomen kunnen worden en hoe invulling gegeven wordt aan de geplande renovaties en het noodzakelijke onderhouden aan de molens en de ervan in Kinderdijk.