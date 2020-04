Feestelijke trouwdag met felicitaties en gebak ondanks coronatijd

MEERKERK • Op vrijdag 24 april zijn Arie Benschop uit Tienhoven aan de Lek en Marijke de Bruin uit Leerbroek getrouwd.

Net als vele anderen hadden ze voor deze bijzondere dag een heel andere indeling bedacht, dan dat er vrijdag kon plaats vinden. 's Morgens zijn ze voor de wet getrouwd, enkel met beide getuigen. 's Middags om half drie werden ze verrast. Ze mochten met hun trouwauto een route gaan rijden. Langs die route stonden alle oorspronkelijke daggasten met versierde auto's, trekkers en vrachtwagens. Zelfs de collega's van Arie, een clubje boswachters van Staatsbosbeheer stonden hem op te wachten. Wat waren ze verrast!

Het kersverse echtpaar reed de route vanuit Meerkerk via de Zouwendijk, de Bordenweg, Tiendweg, Twaalfhoevense weg en de Noordseweg. Vanaf de Bordenweg stond iedereen op een paar honderd meter uit elkaar verdeeld langs de route. Op de Bordenweg stonden in totaal op vier plekken iemand, en zo door op de volgende wegen. Langs de route kregen de mensen die er stonden een taartje. Wanneer het bruidspaar langs reed met de auto kon iedereen even corona proof met hen op de foto, hen feliciteren en het cadeau geven.

Al met al was het een schitterende dag, ondanks alle beperkingen. Arie en Marijke zijn na hun trouwen in Meerkerk gaan wonen. De kerkelijke inzegening en de rest van de dag hopen ze op een latere datum nog te kunnen vieren.