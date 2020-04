Verrassingsbezoek aan Matthijs Marijke door burgemeester Segers

GIESSENBURG • De bewoners van locatie Matthijs Marijke, woonvoorziening voor verstandelijk gehandicapten, in Giessenburg waren compleet verrast toen de burgemeester Theo Segers opeens voor de deur stond met een grote bos bloemen.

Hij kwam ze een compliment overbrengen namens de inwoners van Molenlanden die een zakje zonnebloemzaad hadden ontvangen. De bewoners van deze locatie pakken al deze zakjes met zonnebloemzaad al langere tijd in. Ze hebben met elkaar maar liefst al bijna 10.000 zakjes gevuld. Steeds meer kernen in de gemeente Molenlanden doen mee met dit initiatief, dat ontstaan is in Schelluinen en waar de bewoners van Matthijs Marijke een grote bijdrage aan leveren.