Veiligheidsregio: markten mogen open, recreatie blijft op slot

REGIO • De markten mogen weer open. Dat heeft Wouter Kolff, voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, woensdagmiddag bekend gemaakt tijdens zijn wekelijke persmoment.

Er zijn aanvullende maatregelen nodig om de veiligheid van iedereen te garanderen. Zo worden kramen wijder uit elkaar gezet, komt er bij grotere markten eenrichtingsverkeer en mag er niet gegeten of gedronken worden op de markt. De gemeenten in het gebied zijn zelf verantwoordelijk voor een goede en veilige invulling van de markten.

Deze versoepeling betekent dat de weekmarkten in Papendrecht en Alblasserdam weer gehouden kunnen worden. Bij de verdeling van standplaatsen krijgt de foodsector voorrang.

Recreatieve sector

Voor de recreatieve sector verandert er vooralsnog niet zoveel. Vakantiewoningen en andere overnachtingsgelegenheden met een eigen douche en toilet mogen open, maar waar een gezamenlijke douche of toilet gebruikt moet worden, blijft de boel op slot.

Voor supermarkten, bouwmarkten, tuincentra, enzovoorts, blijven de huidige maatregelen van kracht. Omdat er geregeld overtredingen en te drukke momenten worden waargenomen, kondigde Kolff aan dat er strenger toezicht gehouden zal worden. "Als het ergens te druk wordt, en de beheerder kan meer doen, volgen er sancties", aldus Kolff, die hierbij de sluiting van een winkel of winkelcentrum als mogelijkheid noemde. "De verantwoordelijkheid van een winkelcentrum ligt bij eigenaar van het winkelcentrum."

Dalende trend

Wouter Kolff, tevens burgemeester van Dordrecht, is tevreden over de dalende trend in het aantal besmettingen, ziekenhuisopnamen en overlijdens als gevolg van corona.

Koningsdag verliep volgens Kolff over algemeen goed en beheerst. Tegelijkertijd waarschuwt hij voor verslapping. "Vooral afgelopen zaterdag leek het erop alsof alles weer kon. Dat is helaas nog echt niet het geval."

Verzorgingshuizen

De situatie in verzorgingshuizen is volgens Karel van Hengel, directeur publieke gezondheid bij de GGD, niet wezenlijk veranderd in de afgelopen dagen. "Er zijn iets meer besmettingen. Ze kunnen het goed bolwerken. In sommige verpleeghuizen zijn ernstige situaties, maar over het algemeen horen we terug dat het redelijk goed beheersbaar is."

Cijfers over afzonderlijke verzorgingshuizen kon Van Hengel niet geven. "Ze hebben zelf afspraken gemaakt dat ze iets transparanter zullen zijn in hun cijfers. De huizen communiceren dit zelf naar buiten."