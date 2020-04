CU stelt vragen over gevaren ontgassen van schepen op de Lek

MOLENLANDEN • De fractie van ChristenUnie Molenlanden wil opheldering over het varend ontgassen van binnenvaartschepen op de Lek.

Varend ontgassen door binnenvaartschepen is voor veel inwoners van de dorpen aan de Lek een bekend gegeven. "Veel inwoners van de Lekdorpen ervaren overlast", stelt Pieter van Bruggen van de ChristenUnie in Molenlanden. "Het zorgt voor stankoverlast, nog los van de andere (onzichtbare) negatieve effecten voor de gezondheid."

Het lijkt er op dat de brandweer in de afgelopen dagen verschillende keren is uitgerukt vanwege een vermeende gaslucht in een woning, terwijl achteraf bleek dat het vermoedelijk kwam door het ontgassen van schepen op de Lek.

De ChristenUnie wil graag weten wat de gezondheidsrisico's zijn van het varend ontgassen op de Lek en of de gemeente mogelijkheden heeft om daartegen op te treden. De ChristenUnie is benieuwd naar de regelgeving en mogelijkheden voor handhaving met betrekking tot varend ontgassen.

Ook wil de ChristenUnie weten of het gerucht klopt dat de brandweer geregeld moet uitrukken vanwege een vermeende gaslucht in woningen.