Energiecoöperatie levert groene energie uit de eigen streek

NOORDELOOS • Energie Coöperatie Molenlanden plaatst binnenkort zeshonderd zonnepanelen op daken in Goudriaan, voor duurzame energie uit eigen regio.

De panelen van Energie Coöperatie Molenlanden komen op daken van bouwbedrijf Kon en drukkerij De Groot aan De Heuvel in Goudriaan. Particulieren en mkb'ers kunnen zich aansluiten en profiteren van duurzame energie.

Postcodegebieden

Het initiatief is bestemd voor de dorpen Giessenburg, Goudriaan, Groot-Ammers, Langerak, Ottoland en Noordeloos. Het gaat namelijk om een PostCodeRoos-project, waarvoor geldt dat mensen uit aangrenzende postcodegebieden mogen deelnemen. "Alle inwoners van deze dorpen die moeite hebben om panelen op hun eigen dak te leggen, kunnen meedoen", vertelt Rudolph de Jong uit Noordeloos, voorzitter van de coöperatie.

Korting

Per paneel wordt straks ruim 300 kilowattuur per jaar opgewekt. De Jong: "Als mensen gemiddeld voor zo'n tien zonnepanelen participeren, hebben we zestig à zeventig deelnemers nodig. Er geldt een wettelijke regeling; je mag meedoen voor maximaal 10.000 kilowattuur, dat zijn ongeveer dertig panelen. Deelnemers worden lid van de PostCodeRoos-coöperatie en kopen een aantal zonneparticipaties. Op basis van de jaarlijkse opbrengst daarvan kan hun energiemaatschappij de korting op de energiebelasting verrekenen over hun verbruik."

Geen energiebelasting

Secretaris Caroline Vreugdenhil: "Door gebruik te maken van de Regeling Verlaagd Tarief van de overheid, hoeven de deelnemers aan de PostCodeRoos gegarandeerd vijftien jaar lang geen energiebelasting te betalen over de opgewekte zonne-energie." Wie zelf zonnepanelen op het eigen dak plaatst, moet rekening houden met een terugverdientijd van ongeveer zeven jaar, vertelt De Jong. "Bij de coöperatie zal het iets langer zijn, omdat de afnemer van groene energie het management door anderen laat doen." Vreugdenhil: "De coöperatie organiseert onder andere de installatie, het onderhoud en de verzekering." De Jong: "Verder is het ook mogelijk om te kiezen voor een optie met financiering voor jouw aandeel. Dan betaal je zelf 25 procent en wordt de terugverdientijd, dankzij de lage rente, maar iets langer."

Volgende projecten

Vreugdenhil: "Ondanks de lockdown willen we door. We zijn nu bezig met de verdere uitwerking van het plan en maken een informatiebrochure." De coöperatie kijkt al verder. De Jong: "Binnenkort willen we een tweede PostCodeRoos-project in Arkel opzetten en een derde in Noordeloos. Nu we de kennis vergaard hebben, denken we sneller te kunnen handelen. Het kan ook dat er in de toekomst een windmolenparkje of windmolen komt. We werken nauw samen met energiecoöperatie De Knotwilg, die 50 procent van de aandelen heeft in het nieuwe windmolenpark 'Groote Haar' in Gorinchem."

Boeren Tiendweg

De coöperatie is naast het PostCodeRoos-project bezig met een project voor met name boeren aan de Tiendweg in Noordeloos. De Jong: "Zij hebben hun daken belegd met panelen en laten daar een eigen ringleiding neerleggen. De energie die ze opwekken is in de eerste plaats bedoeld voor hun bedrijven. De reststroom kan dankzij een transformator en batterij gebruikt worden door anderen in Noordeloos of afvloeien naar de energiemaatschappij."

Schoner

De coöperatie is ontstaan vanuit het dorpsberaad in Noordeloos. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. De Jong: "We willen dat de wereld groener en schoner wordt." Vreugdenhil: "Ook hier in de buurt willen we daaraan bijdragen."

Provincie blij

Ze hebben de tijd mee, vertelt De Jong. "Vanuit het akkoord van Parijs wordt de druk van bovenaf steeds groter, er moeten doelen gehaald worden. De provincie zegt: 'Jullie dienen met deze lokale burgerinitiatieven doelen die wij met elkaar moeten halen'."

Voor informatie en aanmeldingen: http://www.ecmolenlanden.nl