De speciale eerste verjaardag van Ziva Bakker uit Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • Ziva Bakker uit Oud-Alblas werd afgelopen week 1 jaar. Vanzelfsprekend was die eerste verjaardag niet; een levertransplantatie, waarvoor haar tante een deel van haar lever afstond, redde haar leven.

Slingers, ballonnen, een vlag die uithangt; het is duidelijk te merken dat aan de Schoolstraat feest wordt gevierd. Op afstand, gezien de coronamaatregelen, maar daarom niet minder feestelijk.

Voor Mark en Hannah Bakker is dit een heel speciale dag. Een paar maanden geleden stonden ze in het Universitair Medisch Centrum Groningen nog bij het bed van Ziva en konden ze alleen maar hopen en bidden dat ze het zou halen.

Galgangatresie

Hun dochter bleek een levensbedreigende aandoening te hebben die maar tien keer per jaar voorkomt: galgangatresie. "Daarbij zijn de galwegen niet goed aangesloten op de darmen en blijft de gal in de lever. Het had niet veel langer moeten duren; we waren er nog net op tijd bij. Ze is een week later geopereerd om een nieuwe verbinding aan te brengen."

Toen Ziva vijf maanden oud was kwam ze op de wachtlijst voor levertransplantatie. "Helaas zijn er veel te weinig donoren, waardoor er op korte termijn een levende donor gevonden moest worden, die een deel van zijn of haar lever af wilde staan."

Bloedgroep

Daarmee zou het leven van Ziva gered kunnen worden. "Natuurlijk wilden we dat zelf zijn, maar we hebben beiden niet de goede bloedgroep. Meerdere mensen namen het in overweging." Toen ging de telefoon in huize Bakker. Schoonzus Ronella, getrouwd met de broer van Mark, belde op. "Ze zei tegen ons: 'Ik ga het doen'." Ze zijn even stil. "Dat was een heel bijzonder moment, waar we nog steeds zo dankbaar voor zijn."

Het geloof heeft de beide echtparen en de familie die om hen heen staat sowieso door deze zware maanden heen geholpen. Hannah: "We hebben mogen ervaren dat God ons hierin steeds gedragen heeft. Toen Ziva en Ronella geopereerd werden voor de transplantatie - die in beide gevallen tussen de acht en tien uur duurden - vond er vanuit onze kerkelijke gemeente een gebedsmarathon plaats. Dat was zo mooi, zoveel mensen die daar en thuis voor ons meisje en Ronella aan het bidden waren. We wisten: ook als het niet goed zou aflopen, dan is God trouw en zal Hij ons voor ons zorgen."

Spanning

De operatie slaagde gelukkig wonderwel. Het gedeelte van de lever van Ronella sloeg goed aan. Wel zal Ziva haar hele leven medicijnen moeten blijven slikken. "Zeker in deze tijd van corona zijn we extra alert. Je blijft in spanning over hoe het met haar gaat."

Met Ronella gaat het ook prima. "Ik kan gewoon weer werken en voor onze kinderen zorgen. Ik heb als aandenken wel een mooie streep op mijn buik, maar dat heb ik er graag voor over."

