Hokra uit Noordeloos maakt bijzondere Kop op!-mok in strijd tegen corona

NOORDELOOS • Het bedrijf Hokra uit Noordeloos bedacht een originele manier om ook een bijdrage te leveren aan de strijd tegen het coronavirus: de Kop op!-mok.

Met de smiley aan de onderzijde kun je tijdens het beeldbellen laten merken of je vindt dat bijvoorbeeld een punt tijdens een vergadering je bevalt of dat je het maar niets vindt. Van iedere verkochte Beeld-Bel-Mok gaat de hele opbrengst ( 2 euro per mok) naar het Rode Kruis, zodat zij daar voedselboxen voor getroffenen van de coronacrisis kunnen samenstellen.

Bestellen van de bijzondere drinkbekers kan via www.hokra.nl/kop-op, met of zonder bedrijfslogo. "Op deze manier laten we tevens zien dat merkactivatiecampagnes met promotionele artikelen werken als je bepaalde doelen wilt halen", stelt directeur Martin de Winter. "Maar het belangrijkste is dat we hiermee op een manier die bij ons past een bijdrage leveren aan de strijd tegen het coronavirus."

Een uitgebreider verhaal staat deze week in Het Kontakt.