André Borgdorff nieuwe voorzitter Raad van Toezicht bij de SWEK

KINDERDIJK • André Borgdorff wordt de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK). Hij volgt per 1 mei Wout de Jong op.

Borgdorff is nu vier jaar lid van de Raad van Toezicht (RvT) van de SWEK. De Westlander was ruim 25 jaar burgemeester in de Zuid-Hollandse gemeenten Liesveld, Bodegraven en Binnenmaas. "Ondanks de coronacrisis kijk ik met vertrouwen naar de toekomst. Er staat een professionele, gezonde organisatie die de afgelopen jaren ontzettend veel goede dingen heeft gedaan." Borgdorff is momenteel onder meer ook voorzitter van de RvT van Erfgoedhuis Zuid-Holland. Dat adviseert gemeenten en musea bij erfgoedbeheer- en beleid.

Toen De Jong in 2010 aantrad verkeerde de SWEK in grote financiële problemen. "Goed onderhoud en overleven waren toen de belangrijkste thema's," vertelt de oud-wethouder van Giessenlanden. "Nu zijn dat het managen van toerisme en goed onderhoud. Want ten diepste is het behoud van ons erfgoed voor het nageslacht de belangrijkste taak van de stichting."

Als hoogtepunt noemt De Jong de opening van het nieuwe Bezoekerscentrum op 7 september 2019 door H.K.H. Prinses Beatrix. Volgens de inwoner van Giessenburg staat de SWEK er momenteel goed voor. "Ik ben er ontzettend dankbaar voor dat ik hier een bijdrage aan heb mogen leveren. Iedereen die me daarbij geholpen heeft wil ik daarvoor bedanken. Ik wens mijn opvolger in de RvT veel voorspoed en zakelijk succes toe, en dat wens ik ook de directie, medewerkers en vrijwilligers toe."

Borgdorff vormt voorlopig met Walter de Zeeuw (Alblasserdam), Wim van Leussen (Ottoland) en Steven van Nieuwenhuijzen (Heemstede) de RvT. Die houdt toezicht op de uitvoering van het algemeen beleid van de stichting. Zij heeft een adviserende rol en klankbordfunctie naar het bestuur en houdt een vinger aan de pols bij nieuwe ontwikkelingen, maar ook bij lopende zaken. De leden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.