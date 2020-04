Bijzondere manier van vlaggen in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Shirley Pellikaan uit Groot-Ammers heeft op maandag 27 april tijdens Koningsdag op creatieve wijze de vlag uitgehangen.

Shirley: "Was ik eindelijk eens op tijd met de vlag in plaats van een dag later, zoals sommige weten dat dat bij mij niet ongewoon is, blijkt de vlaggenhouder kapot…" Bij gebrek aan beter besloot Shirley vier shirtjes aan de waslijn te hangen.