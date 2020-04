Alblasserwaard in Oorlogstijd plaatst dagelijks nieuw verhaal op Facebook

GROOT-AMMERS • De werkgroep Alblasserwaard in Oorlogstijd heeft vanwege het niet doorgaan van de tentoonstelling in Groot-Ammers een Facebookpagina gemaakt.

Tot minimaal 9 mei zal daarop iedere dag één nieuw verhaal en foto's over de oorlog in de Alblasserwaard geplaatst worden. De werkgroep bracht eerder deze maand het boek De Lek Crossers uit, over de hulp aan de piloten en andere militairen die deelnamen van de slag van Arnhem. Dit boek is verkrijgbaar via de site van de Historische Kring in Nieuwpoort en kost 15 euro (verzendkosten 5 euro).