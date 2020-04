VIDEO: Koningsdag 2020 in de regio van Het Kontakt Alblasserwaard

REGIO • Door de coronacrisis was Koningsdag 2020 anders dan anders. Heel anders...

Deels ook omgedoopt in Woningsdag. Maar binnen de coronamaatregelen ontstond de nodige creativiteit. Zoals online-quizzen en een online-playbackshow.

Het Kontakt trok de Waard in. Hoorde het Wilhelmus in Nieuwpoort, Hoogblokland en Meerkerk. Zag kinderen stoepkrijten in Ameide. In Brandwijk waren er kinderspelen en straatbingo's. En een nat pak in Goudriaan hoorde er ook bij.