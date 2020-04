MEERKERK • De Gouden Leeuw zorgde op Koningsdag voor een stuk gezelligheid in Meerkerk.

"Vanwege het coronavirus is ons café gesloten en kunnen de mensen niet meer naar ons toe komen", melden Robin en Tessa van De Gouden Leeuw. "We missen de mensen en willen iedereen in het dorp, maar ook zeker in de horeca, een hart onder de riem steken."

Robin tapte biertjes en Tessa maakte er een Nederlandstalig muziekfeestje van. Beelden hiervan zijn maandagavond te zien in Hart van Nederland (SBS6).