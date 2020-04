REGIO • Zowel burgemeester Theo Segers van de gemeente Molenlanden als burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden richten zich tijdens Koningsdag in een video tot hun inwoners.

Burgemeester Fröhlich koos voor een bijzondere locatie: bovenop de kerktoren van de hervormde kerk van Ameide hield hij zijn toespraak. "In plaats van een dag waarop normaal flink wordt gefeest, zal het vandaag heel stil zijn in de gemeente."

Hij richtte zich daarnaast speciaal tot de oranjeverenigingen en -stichtingen in Vijfheerenlanden, die veel tijd en energie staken in activiteiten die nu niet door konden gaan. "Gelukkig heb ik allerlei hele mooie, leuke en nieuwe ideeën zien ontstaan. (..) En juist daarom wil ik alle vrijwilligers van de oranjeverenigingen en - stichtingen enorm bedanken."

Dankbaar

Burgemeester Theo Segers stipte aan hoe hij als nieuwe eerste burger juist in deze moeilijke tijd ervaren heeft hoe inwoners van Molenlanden elkaar helpen, hoe groot de samenhang in de samenleving is. "Ik ben zeer dankbaar om in deze gemeente burgemeester te mogen zijn."