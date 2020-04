Gouden Leeuw komt met corona-proof actie op Koningsdag

MEERKERK • De Gouden Leeuw gaat op Koningsdag op maandag 27 april door het dorp met een platte aanhangwagen om bestellingen af te leveren.

"Vanwege het corona virus is ons café gesloten en kunnen de mensen niet meer naar ons toe komen", melde Robin en Tessa van de Gouden Leeuw. "We missen de mensen en willen iedereen in het dorp maar ook zeker in de horeca een hart onder de riem steken."

Robin gaat biertjes tappen en deze worden corona-proof in de voortuin bij de mensen neergezet. Tessa maakt het feestje compleet door wat setjes te zingen.