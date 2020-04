Boer Willem en Apeldoornse Rineke hebben zin in tweede date

HEI- EN BOEICOP • Bloeit er iets moois op tussen Heicopse boer Willem en zijn Apeldoornse date Rineke? Dat zou zomaar kunnen, bleek zondagavond uit de webserie van Boer Zoekt Vrouw.

Rineke verklapt dat ze 'van kinds af aan' al op een boerderij wilde wonen. "Als ik hier loop, dan voelt het eigenlijk wel heel vertrouwd. M'n hart gaat warm worden van al die beesten. En als je dan zo'n boer hebt die daar vol passie over praat, is dat helemaal mooi."

'Ze is knap'

De kriebels die Rineke al had tijdens de groepsdate werden op de boerderij alleen maar aangewakkerd. Willem vraagt of ze zin heeft in een tweede afspraakje. "Dat zou ik wel leuk vinden, ja."

Willem is er wijs mee. "Ze is knap en ze kan zeker op de boerderij aarden. Volgens mij kan het zeker wat voor mij zijn."

Klik hier voor de nieuwste aflevering van de Boer Zoekt Vrouw-webserie