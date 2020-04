Thema-avond 'Samen leren omgaan met psychische problemen'

DORDRECHT/REGIO • Op woensdag 13 mei organiseert De Hoop ggz een thema-avond voor kerken: 'Samen leren omgaan met psychische problemen'.

Via livestream biedt De Hoop handreikingen hoe je als kerkelijke gemeente een goed vangnet kunt zijn voor mensen die worstelen met psychische problemen. Kerkenraden, pastoraal werkers, mantelzorgers en geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om mee te kijken.

Al een paar jaar organiseert De Hoop ggz informatie- en ontmoetingsavonden voor kerken. Vanwege het coronavirus wordt de avond op 13 mei voor het eerst livestream uitgezonden.

Tijdens de avond biedt De Hoop handreikingen aan kerken hoe om te gaan met mensen die worstelen met veelvoorkomende psychische problemen, zoals depressiviteit, burn-out of angst. Juist in deze tijd zijn zij extra kwetsbaar. Hoe kun je als kerkelijke gemeente om hen heen staan en een goed vangnet voor hen zijn? Deze avond ontvangt men praktische handvatten van professionals hoe hen te ondersteunen, te begeleiden en zo nodig door te verwijzen.

Vragen voor de professional

De inhoudelijke inleiding op het thema wordt verzorgd door Carla Aantjes (regiebehandelaar bij De Hoop). Via het inschrijfformulier is er de mogelijkheid voor het stellen van vragen vanuit de pastorale praktijk. Daarnaast zal aandacht worden gegeven aan de manier waarop de kerken en De Hoop elkaar structureel kunnen versterken.

Inschrijven

Tot 11 mei is het mogelijk om in te schrijven voor deze bijeenkomst via www.vriendenvandehoop.nl/kerkenavond. De thema-avond is op 13 mei vanaf 20 uur online te volgen via livestream. Na inschrijving ontvangt men hiervoor een link. Voor vragen kan men bellen naar Vrienden van De Hoop: 078-6111355.